Близнецы своего счастья

Финал бакинского чемпионата мира по художественной гимнастике в самом престижном ее жанре — индивидуальном многоборье — завершился триумфом двух российских сестер-близнецов Дины и Арины Авериных. Никому из зарубежных конкуренток не удалось зародить сомнения в их превосходстве. Дина Аверина в третий раз подряд стала абсолютной чемпионкой мира, Арине Авериной досталось серебро. За год до Олимпиады в Токио позиции России в одном из ключевых для нее видов выглядят чрезвычайно прочными.

Отсутствие признаков того, что расклад в художественной гимнастике меняется каким-то неприятным для давно доминирующей в ней отечественной школы образом, стало очевидно еще в первые дни бакинского первенства, когда разыгрывались медали в состязаниях в отдельных видах. Наоборот, в них было зафиксировано событие, удивительно четко подчеркнувшее ее запас прочности, что ли. В упражнениях с обручем золото взяла Екатерина Селезнева. Селезнева в 24 года, в возрасте, который в художественной гимнастике предполагает мысли о завершении карьеры, впервые попала на чемпионат мира — причем волею обстоятельств. Она формально не была даже третьим номером сборной. Но гимнастка, которая обладала этим статусом, Александра Солдатова, незадолго до мирового первенства упала в обморок после выступления и была вынуждена пропустить основной турнир года. Дебютантка Селезнева отправилась в Баку вместо нее и, как выяснилось, оказалась готова даже побеждать. Любая другая сборная о такой скамейке не может и мечтать.

Все остальные золотые медали в этом блоке программы — в упражнениях с мячом, булавами и лентой — также достались России. Вернее, одной спортсменке — Дине Авериной. Затем она, объединившись с сестрой Ариной, а также сенсацией чемпионата Селезневой, выиграла еще одно золото — в командном многоборье. А после этого очередь дошла до самого заметного, определяющего королеву художественной гимнастики жанра — многоборья личного, в которое от России квалифицировались 21-летние Дина и Арина Аверины.

И обернулись эти соревнования ровно тем, чем почти всегда оборачиваются — российским триумфом. На сей раз даже более полным, чем на прошлогоднем чемпионате в Софии. Там, как напомнила журналистам главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова, двух сестер «разбавила» израильтянка Линой Ашрам, вклинившаяся на подиум между ними — на серебряную позицию. В Баку для Ашрам, классной гимнастки, занявшей в упражнениях с обручем, булавами и лентой второе место, уровень, на котором вели борьбу две примы лучшей команды мира, оказался запредельным. Дина Аверина по итогам многоборья набрала 91,400 балла, Арина Аверина — 91,100, а Ашрам — 89,700.

Для победительницы это золото стало в общей сложности 13-м, завоеванным на мировых первенствах, и третьим подряд в «абсолюте». И Дина Аверина, между прочим, всего пятая «художница» в истории, которой удалось сделать такой «хет-трик». А сделала она его, опять же, как напомнила Ирина Винер-Усманова, меньше чем за год до Олимпийских игр в Токио. И понятно, кто на них, видимо, обречен поехать в ранге фаворита.

Чемпионат мира в Баку завершится в выходные соревнованиями групп. Они разыграют три комплекта наград, и российский гимн наверняка еще прозвучит в Азербайджане.

Алексей Доспехов