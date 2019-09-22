Мадуро рассказал о нескольких покушениях на него

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в интервью телеканалу «Россия-1» заявил, что за год были предотвращены несколько попыток покушений на него. Ранее он заявлял, что план его устранения готовится в Колумбии.

Напомним, 4 августа 2018 года на господина Мадуро было совершено покушение. Тогда во время парада к нему попытались подлететь два беспилотника со взрывчаткой. Атака не удалась, так как снайперы из президентской охраны сбили дроны на подлете. Практически сразу господин Мадуро выступил по телевидению, обвинив в покушении оппозицию и Колумбию.

«После этого покушения мы предотвратили еще несколько попыток убить меня. Все они были организованы в Колумбии и с одобрения Вашингтона»,— сказал господин Мадуро (цитата по ТАСС). Он выразил сожаление, что США планируют убийство президента и начали использовать «чисто криминальные методы».

О расследовании покушения читайте в публикации “Ъ” «Президент Венесуэлы пополняет списки врагов».