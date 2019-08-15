Мадуро рассказал о заговоре против него во главе с бывшим президентом Колумбии

Бывший президент Колумбии Альваро Урибе готовил план покушения на главу Венесуэлы с помощью наемников, сообщил сам президент Венесуэлы Николас Мадуро. «Я узнал о плане, которым руководил Альваро Урибе Велес, с участием посла Колумбии в США Франсиско Санто… направить в Венесуэлу 32 наемника, чтобы они приехали и попытались меня убить»,— заявил господин Мадуро, чье выступление транслировалось в Twitter (цитата по «РИА Новости»).

4 августа 2018 года на Николаса Мадуро произошло покушение. Тогда во время парада к нему попытались подлететь два беспилотника со взрывчаткой. Атака не удалась, так как снайперы из президентской охраны сбили дроны на подлете. Практически сразу господин Мадуро выступил по телевидению, обвинив в покушении оппозицию и Колумбию.

О расследовании читайте в публикации “Ъ” «Президент Венесуэлы пополняет списки врагов».