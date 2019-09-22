Порошенко уверен, что его не посадят в тюрьму

Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что новой власти в стране не удастся посадить его в тюрьму. Как ранее сообщали в Госбюро Украины, имя политика фигурирует в 13 уголовных делах, возбужденных за последние четыре месяца. По некоторым из них он проходит свидетелем.

«Я не боюсь никого, моя политическая сила не боится никого. (...) Эти мальчики — не первые, кто хотели упрятать Порошенко. Ничего у них не выйдет»,— сказал бывший президент в телепередаче «Рандеву» на «Пятом канале».

Господин Порошенко полагает, что в случае если он будет признан виновным по любому из возбужденных уголовных дел, это станет ударом по украинскому государству в целом.

Напомним, в числе возбужденных в отношении бывшего президента уголовных дел — дела о государственной измене, злоупотреблении властью и о попытке захвата государственной власти. Петр Порошенко неоднократно не являлся на допросы в Госбюро Украины.

О деталях одного из возбужденных дел читайте в материале “Ъ” «На бывшее первое лицо завели пятое дело».