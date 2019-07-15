Праздник начался в Париже и закончился в Алжире Алексей Тарханов о том, как во Франции встретили день взятия Бастилии

Праздник 14 июля во Франции прошел бурно и сопровождался уличными гуляниями и драками. Всего в день взятия Бастилии за хулиганство было задержано почти 500 человек — «желтых жилетов», антиглобалистов, алжирских болельщиков и примкнувших к ним сочувствующих. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

На народных гуляниях дерутся и безобразничают. Так происходит повсюду. Париж, любящий демонстрации и шествия, тем более не исключение. Но в воскресенье впервые вторжение «желтых жилетов» нарушило течение традиционного парада 14 июля. Поскольку доступ публики не ограничен, демонстранты смогли пронести желтые плакаты, ленты, шарики и устроили президенту «концерт» во время его — обычно такого торжественного — проезда перед строем в открытой машине среди сверкающих золотыми касками кавалеристов Национальной гвардии.

Кричали они очень громко, но надо сказать, что собравшаяся толпа внимала им скорее с раздражением и на песню «On est la, on est la ! Meme si Macron ne le veut pas, nous on est la... — Мы здесь, даже если Макрон этого не хочет...» отвечала «Марсельезой» или скандированием: «Вы нас достали!» Полиция не вмешивалась массово (тем более что многие «жилеты» смешались с обычными зрителями) и ограничивалась точечными задержаниями и увещеваниями.

Лидеры протестующих — Эрик Друэ, Максим Николь и Жером Родригес — тоже оказались в толпе и были задержаны. Одного из них — мощного бородача Эрика Друэ — оторвали от загородки в нескольких метрах слева от меня и, несмотря на сопротивление сторонников, увели. Но оставшиеся борцы с режимом продолжали наблюдать парад и даже активно переругивались с одинокими жандармами, стоявшими перед низенькими загородками, прикрывавшими улицу. Споры выливались в открытые оскорбления. «Где же уважение к свободе, месье? Каждый имеет право высказывать мнение»,— кипятился рядом со мной парень с черной серьгой в ухе. «Имейте сначала уважение к национальному празднику, месье»,— жестко отвечал ему жандарм.

Визги и песни «жилетов» продолжались до конца демонстрации и даже после того, как толпа стала расходиться.

На проспекте Матиньон, плотно засыпанном конским навозом после кавалерии, я наблюдал совершенно московскую картину: задержанных «жилетов» грузили в автозак, следя, чтобы они не толкались и соблюдали очередь.

С десяток демонстрантов стояли вокруг, снимали происходящее на телефоны и скандировали лозунг «Liberez nos camarades!» («Освободите наших товарищей»), с которого в мае 1968 года начались студенческие бунты во Франции.

Адвокаты лидеров «жилетов» уже заявили о задержаниях «по политическим причинам», на что власти отвечают тем, что все демонстрации в периметре Елисейских полей 14 июля были запрещены и, следовательно, протестующие не подчинились полиции. Большинству задержанных так и не предъявили обвинения, их отпустили к концу дня.

Это обычная тактика полиции — погрузить самых буйных в автобусы и вывезти их подальше от центра манифестации, чтобы они туда не вернулись, благо половина станций метро вокруг Елисейских полей закрыта. В правильности этой тактики парижане могли убедиться после того, как парад закончился, а на Елисейских полях все-таки остались 200 человек, приехавших специально, чтобы отметить день взятия Бастилии драками с полицией. Столкновения, поджоги мусорных баков и строительство декоративных баррикад продолжались до середины дня. Но былой ожесточенности столкновения не достигли, и к пяти часам вечера улицу вымыли в ожидании новых гостей. Итог первой половины дня — 175 задержанных.

Фото: Pascal Rossignol , Reuters

Префект Парижа Дидье Лаллеман, на всякий случай прикрытый с тыла щитами бойцов ОМОНа, отчитался перед журналистами о том, что порядок был восстановлен к четырем часам дня. Затем, отвечая на еще не заданный вопрос, сказал, что полиция ждет вечера: «Мы готовы и достаточно многочисленны, чтобы с этим справиться».

Под «этим» подразумевались события, разыгравшиеся двумя днями раньше. В ночь с четверга на пятницу на Елисейских полях бушевали болельщики, праздновавшие важную победу футбольной команды Алжира на Кубке Африки. На радостях они даже разграбили два магазина близ Триумфальной арки в том числе салон мотоциклов Ducati, уже не раз страдавший от «желтых жилетов». В воскресенье команда Алжира играла новый матч с Нигерией за право выхода в полуфинал, а до того у Триумфальной арки толпа собиралась на праздничные фейерверки. Так что полиция справедливо готовилась к бессонной ночи.

После того, как на последней минуте Алжир вырвал победу со счетом 2:1, ликующие толпы алжирских болельщиков и болельщиков за Алжир вырвались на улицу. Гудение автомобилей и крики радости сменили праздничный фейерверк. Жители Елисейских полей не раз прокляли этой ночью свои престижные адреса со знаменитыми соседями. До двух часов продолжались буйные гуляния, и только под утро полиции удалось очистить квартал от любителей футбола. Веселье шло не только в Париже, но и Марселе, Монпелье, Экс-ан-Провансе. К шести часам утра, по данным полиции, 25 человек были задержаны в Париже, 282 человека по всей стране.

Представляю настроение пожарных, которые чуть ли ни прямо из парадных колонн должны были разматывать шланги, чтобы гасить костры на мостовой.

Но особое сочувствие вызывает персонал знаменитого ресторана Fouquet's, ставшего двойным символом: упоения власти собой (экс-президент Николя Саркози в свое время праздновал там победу на выборах) и варварства «желтых жилетов», которые сожгли и разграбили ресторан во время демонстрации 16 марта.

Фотографии разгромленной террасы, так любимой парижанами, обошли все газеты — как и фотографии здания, зашитого после пожара железными листами и напоминающего крейсер «Аврора». Один из блогеров даже опубликовал это фото в своем журнале с подписью «Новый флагман французского флота». Четыре месяца повара и официанты сидели без работы в ожидании ремонта. Наконец, он закончился. Fouquet's подготовил открытие к национальному празднику и пригласил своих давних клиентов порадоваться тому, что вышел из пламени невредимым. Но открытие вышло уж слишком бурным — с салютом и фейерверками, свистом и криками. Хорошо хоть, здание не сожгли во второй раз.