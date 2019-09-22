Трамп рассказал о беседе с Зеленским

Президент США Дональд Трамп раскрыл детали разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Касаясь требования бывшего вице-президента США Джо Байдена уволить украинского прокурора, который расследовал деятельность его сына, господин Трамп обвинил демократов в искажении беседы.

«Они сфабриковали историю обо мне и абсолютно нормальном, обычном разговоре»,— написал президент США в Twitter.

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Ранее источники сообщали, что во время телефонного разговора в июле Дональд Трамп потребовал, чтобы господин Зеленский начал расследование против сына господина Байдена Хантера. Глава украинского МИДа Вадим Пристайко заявил, что беседа лидеров двух стран «дружеской», и «никакого давления не было».

О подозрениях — в публикации “Ъ” «Адвокат Дональда Трампа взял украинский след».