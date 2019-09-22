Туроператор взял на себя отправку в Россию туристов, пострадавших в ДТП в Турции

Туроператор «Санмар», туристы которого пострадали в ДТП в Турции, берет на себя их отправку в Россию после выздоровления и проживание в гостинице в случае необходимости, сообщила «РИА Новости» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина. В аварии пострадали 22 российских туриста.

«Часть из них уже вернулась в Россию, остальные получили необходимую медицинскую помощь»,— заявила собеседник агентства. Как сообщило Генконсульство России в Анталье, авария произошла во время перевозки туристов в аэропорт.