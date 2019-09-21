На Гребном канале в Москве открылся международный фестиваль «Круг света». Фестиваль, пройдет с 20 по 24 сентября на девяти площадках столицы. Зрителей ждут шоу 3D-мэппинга и пиротехники, световые инсталляции и лазерные проекции. В рамках фестиваля в дневное время пройдут лекции и мастерские.

Площадками фестиваля станут Гребной канал, Театральная площадь, комплекс зданий на проспекте Академика Сахарова, парк Коломенское, Останкинский парк, Политехнический музей, Музей Победы, концертный зал Arbat Hall и центр Digital October.

Вход на шоу свободный. На время проведения представлений каждый вечер с 17:00 до 23:00 движение на ряде улиц столицы будет ограничено.

В прошлом году фестиваль посетили более 4 млн человек.