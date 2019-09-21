В РПЦ напомнили священникам о необходимости согласовывать публичные заявления

Председатель Синодального отдела по внешним церковным связям митрополит Иларион напомнил, что священникам необходимо согласовывать свои действия в публичном пространстве с архиереем. Он также отметил, что позицию церкви выражают официальные лица.

«Не думаю, что каждый из почти 40 тысяч священников может согласовать свое мнение с патриархом, но священники обязаны согласовывать свое мнение с правящим архиереем той епархии, к которой они принадлежат»,— сказал митрополит Иларион в эфире «России 24» (цитата по «Интерфаксу»).

Однако он уточнил, что в некоторых случаях это невозможно. Кроме того, священнослужители могут поступать по совести и публично защищать какого-либо человека, а также объединяться в группы. Митрополит обратил внимание на ситуацию вокруг «московского дела». По его мнению, она показала, что «не все у нас благополучно в судебной сфере», особенно учитывая, как под влиянием общественных протестов пересматриваются приговоры. «Подобного рода события свидетельствуют о том, что в обществе возрастает чувство ответственности людей друг за друга»,— сказал священнослужитель.

Напомним, 36 священников РПЦ Московского патриархата подписали открытое письмо с просьбой «проявить милосердие» к арестованным и осужденным участникам летних протестов, которые были связаны с выборами в Мосгордуму. Священники усомнились в законности решений российских судов и обратились к судьям и сотрудникам силовых структур «как к православным».

Подробнее — в материале “Ъ” «Милосердие — это то, к чему мы призываем».