Ритейлеров привлекают QR-кодами

Магазины смогут сэкономить на эквайринге за счет платежей по QR-кодам. Центробанк решил сделать их бесплатными до конца года. Так регулятор хочет привлечь ритейлеров к новому способу расчета. В ближайшие полгода не придется платить и гражданам, которые, например, захотят по QR-коду перевести деньги родственникам. Такой способ оплаты Центробанк внедряет в рамках системы быстрых платежей, подключиться к которой должны будут все банки до 1 октября.

Как будет работать новая система? И почему она так активно используется? На эти вопросы «Ъ FM» ответила председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева: «Это более прямой путь. Здесь задействован идентификатор — ваш номер мобильного телефона — в результате платежи проходят сразу со счета на счет, который вы открыли в кредитной организации ранее. Банк России устанавливает нулевую комиссию для продвижения этого продукта.

Мы будем иметь более дешевый, более доступный и более эффективный способ перевода денег как себе, так и другому физическому лицу.

В сфере ритейла QR-код будет находится либо на кассовом аппарате, либо опять же будет заламинирован на бумаге и считываться вашим гаджетом, в котором вы забиваете сумму для оплаты. По “пластику” есть стандартные тарифы, так называемые interchange fee, то есть межбанковская комиссия. Банк-эквайер добавляет еще 0,5-1%. В итоге нужно платить от 2% и выше банку-эквайеру, а тот в свою очередь отдает 80% этой суммы банку-эмитенту. Если это будет 0%, торговец сэкономит, но зато кредитные организации могут недополучить своих доходов. Банк России заявляет, что когда доход все-таки появится, речь может пойти о комиссии в 0,5%. К 2020 году клиенты всех банков должны будут пользоваться этим, а комиссия установится позже».

Точный диапазон комиссий, которые начнут действовать 1 января 2020 года, Центробанк назовет через неделю. Ранее предлагалось установить их на уровне 0,4% с каждого платежа. Однако банки посчитали такое вознаграждение слишком маленьким и настаивали на его повышении. «Ъ FM» спросил у предпринимателей, готовы ли они внедрять в своих компаниях прием платежей по QR-кодам.

Анастасия Татулова, основатель сети семейных кафе «Андерсон»: «Если новая система позволит сэкономить на эквайринге, то это прекрасно. Правда, настораживает, когда говорят, что мы будем пользоваться полгода бесплатно, хочется спросить: а что будет дальше? Тем не менее мы с удовольствием пробуем какие-то новые вещи, мне кажется, без этого невозможно никакое развитие. Самое главное, чтобы это не превратилось в дальнейшем в обязательное условие. У нас любят придумать что-нибудь новенькое, а потом сказать: это нужно делать в обязательном порядке». Владимир Садовин, член совета директоров «Азбука вкуса»: «Центробанк поступил абсолютно правильно, сделав систему бесплатной на полгода. Если помните, всякие СПБ наподобие Apple Pay прижились не сразу. Зато сейчас безналичные платежи составляют 80%. Возникают разные виды, мы готовы их все тестировать. Мы не рассматриваем вообще это как экономию, это просто некая новация». Ксения Рясова, генеральный директор Finn Flare: «Это очень хорошая новость, потому что эквайринг душит: мы считаем каждую копейку, поскольку его доля только растет. Так, мы уже даже на кассах прилепили наклеечку, что будем благодарны за оплату наличными».

После бесплатного тестового периода комиссия за платеж по QR-коду будет вдвое меньше, чем при оплате пластиковыми картами, пишет РБК. Несмотря на это, как заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова, в ближайшие годы платежи по QR-кодам в России не заменят карточные.

Владимир Соколов, Кирилл Абакумов