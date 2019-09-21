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Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Сын известного хирурга может получить высокий пост в краевом Минздраве

В Минздраве края планируется ряд кадровых перестановок. По информации телеграмм-канала «НеПолитов», может покинуть пост замминистра Янина Калина. В пресс-службе краевого Минздрава сообщили, что не обладают такой информацией.

Два источника, близкий к Минздраву, подтвердили «Ъ-Прикамье», что госпожа Калина может покинуть пост – в связи с возможным переездом в Москву. По их данным, этом может произойти 8-10 октября. Один из источников отметил, что вопрос окончательно не решен. Другой добавил, что Минздрав может покинуть еще один замминистра, недавно трудоустроившаяся Ирина Плащевская. В пресс-службе эти данные не подтвердили.

Госпожа Калина является старожилом Минздрава. Она отвечает за контроль над лекарственным обеспечением, курирует весь документооборот, IT-проекты (электронное здравоохранение).

По сведениям собеседников, новым замминистра может быть назначен Михаил Суханов, главврач Березниковской больницы, сын известного кардиохирурга Сергея Суханова. Сам господин Суханов эти сведения не стал комментировать.

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