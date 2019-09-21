Театр-Театр вывел из спектакля опальную актрису

Актриса пермского академического Театра-Театра Дарья Егорова, высказавшая после премьеры «дома Бернарды Альбы» со сцены в поддержку осужденного коллеги Павла Устинова, снята со спектакля. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook. «Меня вывели» - написала она. По информации пермского журналиста Сергея Кучевасова, сегодня вместо Дарьи Егоровой в спектакле «Дом Бернарды Альбы» будет играть Наталья Макарова.

Напомним, претензии к актрисе возникли после того, как 18 сентября она после премьеры спектакля со сцены высказалась в поддержку осужденного коллеги Павла Устинова. Как утверждает госпожа Егорова, худрук театра Борис Мильграм пообещал ее уволить. Сам господин Мильграм это отрицает. В итоге вчера она написала заявление об увольнении – ее последний рабочий день в театре 4 октября.