Путин поздравил Саркисяна и Пашиняна с Днем независимости

Президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы президенту Армении Армену Саркисяну и премьер-министру страны Николу Пашиняну по случаю национального праздника — Дня независимости, говорится в сообщении Кремля. Президент РФ отметил дружественный и союзнических характер российско-армянских отношений.

«Владимир Путин выразил уверенность в дальнейшем развитии плодотворного российско-армянского сотрудничества в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах»,— сообщил Кремль. Кроме того, президент России уверен в расширении партнерского взаимодействия двух стран в рамках евразийских интеграционных процессов в интересах братских народов двух стран, в русле обеспечения стабильности и безопасности в Закавказском регионе.

В июне премьер-министр Армении заявил, что на встрече с господином Путиным на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) говорили о поставках новых вооружений. Он отметил, что Армения надеется получить от России «кое-что еще, немаленькое».

Ранее стало известно, что Москва и Ереван договорились о военном кредите на $100 млн на закупку российского вооружения. О каких видах вооружений идет речь, не уточнялось. До этого Россия поставляла Армении пусковые установки реактивной системы залпового огня «Смерч», ЗРК «Игла-С», огнеметные системы ТОС-1А и бронеавтомобили «Тигр».

Подробнее о договоренностях по российским вооружениям читайте в интервью “Ъ” премьер-министра Армении Никола Пашиняна.