Пашинян договорился получить от Путина «кое-что немаленькое»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на встрече с президентом Владимиром Путиным на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) говорили о поставках новых вооружений.

На вопрос журналистов, обсуждались ли поставки ракетных комплексов «Искандер-М», господин Пашинян ответил, что у Армении их достаточно. «Но мы надеемся получить кое-что еще. Немаленькое»,— сказал он. Что именно, премьер-министр Армении не уточнил.

Ранее стало известно, что Москва и Ереван договорились о военном кредите на $100 млн на закупку российского вооружения. О каких видах вооружений идет речь, не уточнялось. До этого Россия поставляла Армении пусковые установки реактивной системы залпового огня «Смерч», ЗРК «Игла-С», огнеметные системы ТОС-1А и бронеавтомобили «Тигр».

Подробнее о договоренностях по российским вооружениям читайте в интервью “Ъ” премьер-министра Армении Никола Пашиняна.