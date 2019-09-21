ЕС может отменить санкции против Белоруссии при прогрессе в сфере демократии и прав человека

Евросоюз считает возможным отмену санкций в отношении Белоруссии, если страна покажет ощутимый прогресс в области прав человека и демократии, заявил новый глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель в интервью изданию «БелаПАН». По его словам, санкции — способ ЕС выразить несогласие и критику по поводу верхвенства права и демократии.

«Когда мы увидим дальнейший прогресс в этих областях, я думаю, будет возможна и полная отмена санкций. Мы должны работать для достижения этой цели. Как я сказал, мы прошли большой путь, и осталось лишь несколько ограничительных мер»,— сказал господин Шубель. Он отметил, что Евросоюз снял большую часть санкций в отношении Белоруссии в 2015 году после освобождения политзаключенных. Глава представительства назвал это «очень позитивным шагом».

Напомним, санкции против Белоруссии ЕС впервые ввел в 2004 году, а эмбарго на поставки оружия — в 2011-м. Позже Евросоюз снял ограничения против 170 белорусов, в том числе против президента страны Александра Лукашенко. При этом под санкциями остались четверо силовиков. Это бывшие главы МВД Белоруссии Владимир Наумов и Юрий Сиваков, экс-секретарь Совбеза страны Виктор Шейман и бывший руководитель специального отряда быстрого реагирования министерства Дмитрий Павличенко.

Накануне господин Лукшенко подписал соглашение по упрощению визового режима между Белоруссией и ЕС. Нормализация отношений с Брюсселем идет параллельно со сближением Минска с Вашингтоном. Как заявил МИД Белоруссии, раскрытию «всего потенциала двусторонних отношений» будет способствовать скорейший обмен послами между Белоруссией и США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал понять, что эти процессы в Кремле тревожными для Москвы не считают.

Подробнее — в материале “Ъ” «Белоруссии упрощают доступ в Евросоюз».