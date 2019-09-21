Минобороны РФ рассекретило документы к 75-летию освобождения Таллина

Министерство обороны России обнародовало рассекреченные документы к 75-летию освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков, сообщило военное ведомство. Среди документов опубликованы боевые донесения, оперативные директивы, наградные документы бойцов Красной Армии, «свидетельства о зверствах немецких оккупантов на территории Эстонии» и газеты тех лет.

«Публикация рассекреченных документов об освобождении Таллина … является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра итогов Великой Отечественной и Второй мировой войн»,— говорится в сообщении Минобороны. В документах, помимо прочего, указывается время, когда войска Красной армии вошли в Таллин, также опубликовано политдонесение 2-й ударной армии, в котором сообщаются подробности первых минут освобождения города.

Напомним, Таллин освободили в сентябре 1944 год. В операции участвовали, в частности, войска Ленинградского фронта, дальняя авиация, 13-я воздушная армия и другие.