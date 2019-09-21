Инвестор «Витуса» требует вернуть ему бумаги «Газпрома» на 2,6 млн рублей

Жительница Соликамска Вера Мельникова обратилась в Арбитражный суд Пермского края с иском к ООО «Витус Инвестиции» и ООО «Инвестиционная компания „Витус“». Госпожа Мельникова требует от ООО «Витус Инвестиции» исполнить договор и «немедленно возвратить ценные бумаги ПАО „Газпром“» (11 330 штук).

Исходя из котировок ММВБ, стоимость такого пакета на бирже в эти дни составляет примерно 2, 6 млн руб.

От ООО «ИК „Витус“» инвестор требует осуществить перевод и внести по счету владельца запись о принадлежности истцу указанного пакта. Истец просил суд ввести обеспечительные меры, однако суд отказал из-за ошибок при подаче заявления. Оно пока оставлено без движения.

Как сообщал “Ъ-Прикамье”, 12 июля Банк России аннулировал лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг ООО «ИК „Витус“». Они были отозваны из-за неоднократных нарушений ИК требований законодательства о ценных бумагах. В частности, по мнению регулятора, общество осуществляло действия, относящиеся к манипулированию рынком. К тому же ООО «ИК „Витус“» нарушило требование ЦБ по минимальному размеру и расчету размера собственных средств, а также не представляло вовремя отчетность. Действие лицензий прекращается с 11 декабря 2019 года.