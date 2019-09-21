В выходные наземный участок Филевской ветки метро закроют из-за ремонтных работ

С 21 по 23 сентября наземный участок Филевской линии московского метро от станции «Кунцевская» до «Киевской» будет закрыт для пассажиров в связи с проведением ремонтных работ, сообщили в метрополитене столицы.

На время закрытия станций выделены автобусы КМ1 с промежуточными остановками у метро «Кутузовская», «Багратионовская», «Филевский парк» и «Пионерская». Автобусы маршрута КМ2 обеспечат связь между станциями «Багратионовская» и «Фили». Компенсационные маршруты будут работать с 5:00 до 2:00.

В связи с работой компенсационных автобусов на Кутузовском проспекте и Большой Дорогомиловской улице будет действовать выделенная полоса для общественного транспорта. Парковка вдоль закрытого участка метро будет ограничена.