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Москва вошла в топ-10 лучших мест для осенних путешествий по версии CNN

Американский телеканал CNN составил список мест для посещения этой осенью. В топ-10 вошла столица России.

  • Открывает список Мюнхен, Германия. Там CNN советует посетить фестиваль пива «Октоберфест»;
  • в Британской Колумбии, Канада, рекомендуется понаблюдать за гризли;
  • на Карибах путешественников могут привлечь менее заполненные осенью пляжи;
  • в Москве осенью красивы парки и музеи-заповедники — CNN выделяет «Царицыно» и «Коломенское»;
  • в чилийских Андах осенью привлекательны снижающиеся тарифы лыжного сезона;
  • в Индии пройдет фестиваль огней Дивали;
  • в Малави — фестиваль «Озеро звезд»;
  • в США — осенний старт футбольного сезона;
  • на Кайманах — фестиваль «Недели пиратов»;
  • в Мельбурне, Австралия, туристов ждут захватывающие скачки.
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