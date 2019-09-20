Москва вошла в топ-10 лучших мест для осенних путешествий по версии CNN

Американский телеканал CNN составил список мест для посещения этой осенью. В топ-10 вошла столица России.
- Открывает список Мюнхен, Германия. Там CNN советует посетить фестиваль пива «Октоберфест»;
- в Британской Колумбии, Канада, рекомендуется понаблюдать за гризли;
- на Карибах путешественников могут привлечь менее заполненные осенью пляжи;
- в Москве осенью красивы парки и музеи-заповедники — CNN выделяет «Царицыно» и «Коломенское»;
- в чилийских Андах осенью привлекательны снижающиеся тарифы лыжного сезона;
- в Индии пройдет фестиваль огней Дивали;
- в Малави — фестиваль «Озеро звезд»;
- в США — осенний старт футбольного сезона;
- на Кайманах — фестиваль «Недели пиратов»;
- в Мельбурне, Австралия, туристов ждут захватывающие скачки.