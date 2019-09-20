Дина Аверина защитила титул сильнейшей многоборки мира

Дина и Арина Аверины завоевали сегодня на чемпионате мира по художественной гимнастике в Баку главные награды чемпионата мира — золото и серебро в личном многоборье, а вместе с ними две олимпийские лицензии для участия россиянок в самом престижном виде программы «художниц» на Играх 2020 года в Токио. Бронзой награждена израильтянка Линой Ашрам.

Сегодняшняя золотая медаль Дины Авериной, в третий раз защитившей в Баку титул лучшей в мире многоборки, стала пятой по счету, полученной ею в Баку. Россиянка в решающий день соревнований за четыре выхода с различными предметами набрала 91,400 балла. Ее сестра-близнец Арина Аверина (91,100) заняла второе место, замкнула тройку призеров израильтянка Линой Ашрам (89,700).

Сестры Аверины обеспечили для сборной России максимальную квоту участия в олимпийском турнире в личном многоборье на Играх 2020 года в Токио.

Путевки не являются именными. В индивидуальном многоборье на Играх-2020 могут выступить не более двух спортсменок от страны.

Всего на турнире разыгрывалось 16 олимпийских лицензий в данном виде программы (не больше двух на одну страну). Ранее Дина Аверина первенствовала в упражнениях с лентой, мячом и булавами, а также в командном турнире. Она в течение чемпионата в общей сложности 12 раз выходила на ковер: по четыре раза в квалификации, в финалах отдельных видов и в личном многоборье. В активе Арины Авериной серебро в упражнениях с мячом и командное золото.

«Когда потеряла булаву в первом же упражнении, удивилась,— вспоминает победительница, ни в одном из выходов прежде не допускавшая потерь предметов.— А тут думаю — ну, все. А потом собралась, поняв, что надо работать до конца. Многоборье я люблю за то, что, ошибившись, можно отыграться. И я это сделала сегодня».

По словам гимнастки, ей помогло то, что с Линой Ашрам она выступала в одном потоке, и Ирина Винер-Усманова с первого же вида говорила ей, что она проигрывала или, наоборот, чуть выигрывала, не давая, таким образом, расслабиться.

«Дина сделала вначале ошибку, но потом выправилась. Своими усилиями и моими,— поделилась впечатлениями с журналистами глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова.— Бог прислал нужные слова, которые помогли мне убедить ее, что нужно работать. Они уже взрослые девочки, знали, на что им нужно пойти, чтобы достичь этого успеха. Я очень довольна тем, что две наши гимнастки стоят на высших ступенях пьедестала. На прошлом чемпионате мира их "разбавила" Линой Ашрам. А теперь снова вдвоем, причем разрыв очень маленький, всего 0,3 балла. Разыгрывались олимпийские лицензии, это очень важные награды накануне Олимпийских игр».

Вера Мухина