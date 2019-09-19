Дина Аверина набирает обороты

Три золота и одна бронза — таков итог четвертого соревновательного дня для российской команды на чемпионате мира по художественной гимнастике в столице Азербайджана. Сначала Дина и Арина Аверины, а также Екатерина Селезнева выиграли в Баку командный турнир. Затем Дине Авериной не оказалось равных в упражнениях с булавами и лентой, а Екатерина Селезнева с лентой была третьей.
Сборная России по художественной гимнастике завоевала золотые медали в командном турнире, в котором баллы трех участниц от каждой страны суммируются по итогам их выступлений в квалификации отдельных видов многоборья — упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой. Россиянки Дина и Арина Аверины, а также Екатерина Селезнева набрали наивысшую сумму — 186,500 балла. При этом учитывались три самых лучших результата каждой гимнастки. Второе место заняли представительницы Израиля (174,750), третьими стали белорусские спортсменки (168,550).
За булавы лидер российской сборной получила 23,800 балла. Второе место заняла израильтянка Линой Ашрам (23,300), третье — украинка Влада Никольченко (22,350). Арина Аверина стала четвертой (22,050). Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова, отметив важность этой победы, обратила внимание на недоработки гимнастки. В частности, на сделанный ею с ошибкой так называемый вис. «Надо собраться на завтрашний день, завтра многоборье, олимпийская медаль. Надо завтра работать. А сегодня вот так: золото есть, и слава богу. Дина что-то сделала лучше, что-то хуже, что-то усложнила. Получилось нормально»,— заявила госпожа Винер-Усманова журналистам.
За упражнение с лентой Дина Аверина, выигравшая и его, получила 21,800 балла. Второй снова стала Линой Ашрам (20,750), а третьей — Екатерина Селезнева (20,650). Но россиянка, победившая здесь в упражнении с обручем, на этом свое выступление в чемпионате завершила. Сестры Дина и Арина Аверины опередили Селезневу в квалификации, после чего она лишилась возможности выхода в финалы упражнения с булавами и личного многоборья. В них, напомним, могут выступать максимум две гимнастки от страны.
Четыре награды — две золотые, одну серебряную и одну бронзовую — завоевали сегодня российские спортсменки на чемпионате мира по художественной гимнастике, когда в Баку определились первые призеры в упражнениях с обручем и мячом. В первом виде победу одержала Екатерина Селезнева, во втором — Дина Аверина.
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