Дина Аверина набирает обороты

Три золота и одна бронза — таков итог четвертого соревновательного дня для российской команды на чемпионате мира по художественной гимнастике в столице Азербайджана. Сначала Дина и Арина Аверины, а также Екатерина Селезнева выиграли в Баку командный турнир. Затем Дине Авериной не оказалось равных в упражнениях с булавами и лентой, а Екатерина Селезнева с лентой была третьей.

Сборная России по художественной гимнастике завоевала золотые медали в командном турнире, в котором баллы трех участниц от каждой страны суммируются по итогам их выступлений в квалификации отдельных видов многоборья — упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой. Россиянки Дина и Арина Аверины, а также Екатерина Селезнева набрали наивысшую сумму — 186,500 балла. При этом учитывались три самых лучших результата каждой гимнастки. Второе место заняли представительницы Израиля (174,750), третьими стали белорусские спортсменки (168,550).

Вечером на чемпионате продолжился розыгрыш наград в двух оставшихся отдельных видах личного многоборья — упражнениях с булавами и лентой, в которых вновь блистала Дина Аверина, выигравшая вечером оба.

За булавы лидер российской сборной получила 23,800 балла. Второе место заняла израильтянка Линой Ашрам (23,300), третье — украинка Влада Никольченко (22,350). Арина Аверина стала четвертой (22,050). Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова, отметив важность этой победы, обратила внимание на недоработки гимнастки. В частности, на сделанный ею с ошибкой так называемый вис. «Надо собраться на завтрашний день, завтра многоборье, олимпийская медаль. Надо завтра работать. А сегодня вот так: золото есть, и слава богу. Дина что-то сделала лучше, что-то хуже, что-то усложнила. Получилось нормально»,— заявила госпожа Винер-Усманова журналистам.

За упражнение с лентой Дина Аверина, выигравшая и его, получила 21,800 балла. Второй снова стала Линой Ашрам (20,750), а третьей — Екатерина Селезнева (20,650). Но россиянка, победившая здесь в упражнении с обручем, на этом свое выступление в чемпионате завершила. Сестры Дина и Арина Аверины опередили Селезневу в квалификации, после чего она лишилась возможности выхода в финалы упражнения с булавами и личного многоборья. В них, напомним, могут выступать максимум две гимнастки от страны.

Вера Мухина