МВД выделит 168 млн рублей на реконструкцию здания линейного отдела в Пулково

Управление на транспорте министерства внутренних дел РФ по Северо-Западному федеральному округу объявило конкурс на выполнение работ по реконструкции административного здания линейного отдела МВД России в Пулково. Работы должны быть выполнены в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы и завершены до 25 декабря 2019 года. Начальная (максимальная) цена контракта по конкурсу составляет 168 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо будет осуществить ремонт здания ЛО в аэропорту, построить КПП и гараж-стоянку на 10 мест, а также обустроить площадку для построения личного состава, оборудованную флагштоком и информационным щитом.

Заявки на конкурс принимаются до 1 октября. В тот же день планируется подвести итоги аукциона.