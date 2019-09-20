Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио вышел из президентской гонки

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио принял решение выйти из борьбы за пост президента США, отозвав свою кандидатуру. Об этом господин де Блазио сообщил сегодня, 20 сентября, в эфире телеканала MSNBC, а затем написал в Twitter. Господин де Блазио заявил о «высокой планке» на этих выборах, добавив: «Это, очевидно, не самое подходящее для меня время».

Напомним, господин де Блазио выставил свою кандидатуру на выборы 2020 года в мае и начал предвыборную кампанию под лозунгом «Работающие люди прежде всего» (по аналогии с «Америка прежде всего» Дональда Трампа). Число кандидатов от Демократической партии в этот раз оказалось очень большим — после выхода из борьбы господина де Блазио их осталось 19, в том числе сенаторы Берни Сандерс и Элизабет Уоррен, и мэру Нью-Йорка, как следует из опросов, не удалось привлечь на свою сторону сколько-то значительное число избирателей. Кроме того, господина де Блазио стали еще активнее критиковать за то, что из-за участия в предвыборной гонке и связанных с этим разъездов по стране он совсем забросил свою работу в Нью-Йорке.

Яна Рождественская