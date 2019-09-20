Вольники стартовали с побед

Две золотые медали и три олимпийские лицензии завоевали в пятницу российские борцы вольного стиля на чемпионате мира по спортивной борьбе в Нур-Султане. Заур Угуев в финальной схватке весовой категории до 57 кг переборол турка Сулеймана Атлы — 13:3, Гаджимурад Рашидов (до 65 кг) — представителя Казахстана Даулета Ниязбекова — 11:0, а Заурбек Сидаков вышел в завтрашний финал, взяв верх над олимпийским чемпионом из США Джорданом Берроузом — 4:3, и при любом исходе решающей схватки получит лицензию для участия в Олимпийских играх российского борца в весе до 74 кг.

Победа в нынешнем чемпионате для 24-летнего Заура Угуева, чей соперник по финалу категории до 57 кг турок Сулейман Атлы «пал» при разгромном счете 13:3, стала второй подряд. Но далась она спортсмену гораздо труднее, чем год назад в Будапеште. Все потому, что двукратный чемпион мира — это, по его мнению, совсем другой уровень, и соперники настраивались здесь на него специально, поэтому приходилось работать вдвойне. В финале российский борец взял реванш у турецкого спортсмена, которому два года назад проиграл, а сегодня выиграл досрочно.

Теперь Угуева интересует исключительно олимпийское золото, а чтобы его заполучить, он готов на тренировках работать втрое больше, чем делал это прежде.

«Я никогда не был в Японии, наверное, это интересная страна, но сейчас меня в ней интересует только олимпийское золото — поеду, если отберусь, только за ним»,— приводит ТАСС слова двукратного чемпиона мира.

Для Гаджимурада Рашидова, одержавшего победу с сухим счетом 11:0 в финале с представителем Казахстана Даулетом Ниязбековым, мировой титул — первый в карьере. Прежними высшими достижениями 23-летнего россиянина были два серебра чемпионатов мира 2017 и 2018 годов и два золота чемпионатов Европы. Но здесь ему пришлось несладко, так как на финальный бой, который три раза останавливался из-за кровотечения у Рашидова, он вышел вдобавок и с травмой ребра.

«Все лицо вчера было исцарапано, любое прикосновение приводило к кровотечению, но мне это не мешало. Не сбила порыва и травма ребра. Вчера боли были сильные, мог только лежать»,— рассказал журналистам борец, завоевавший для объединенной сборной России уже шестую высшую награду на чемпионате мира в столице Казахстана.

В первой половине дня третью лицензию для команды российских вольников добыл Заурбек Сидаков (до 74 кг). Он вышел в завтрашний финал, победив в трудном поединке олимпийского чемпиона и четырехкратного чемпиона мира американца Джордана Берроуза со счетом 4:3 и обеспечив себе необходимое для получения лицензии место в топ-6 спортсменов в своем весе.

Вера Мухина