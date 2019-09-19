Российские женщины-борцы переломили ход истории

С беспрецедентно высоким результатом в пять наград — две золотые, одна серебряная и две бронзовые — за день до окончания женской части соревнований завершили россиянки свои выступления на чемпионате мира по спортивной борьбе в Нур-Султане. В четверг в весовой категории до 65 кг победу одержала Инна Тражукова. А Любовь Овчарова заняла второе место в олимпийском весе до 59 кг и вместе с медалью получила лицензию на Игры-2020 в Токио.

Инна Тражукова (до 65 кг) стала второй после Натальи Воробьевой (до 72 кг) россиянкой, завоевавшей на чемпионате мира в столице Казахстана высший титул. В финальной схватке 29-летняя спортсменка взяла верх над украинкой Ириной Коляденко — 13:0 — и таким образом добилась лучшего результата в своей карьере. Прежде выше третьего места на чемпионатах Европы она не поднималась.

Как оказалось, Тражукова впервые участвовала в чемпионате мира, а ее обычная весовая категория — до 62 кг. Но после недавней травмы ей было комфортнее выступать в весе до 65 кг.

«Я не знала своих соперниц, поэтому легко выходила и навязывала свою борьбу,— призналась Инна Тражукова журналистам.— А к Олимпийским играм буду готовиться в категории до 62 кг».

А вот чемпионка Европы 2017 года 23-летняя Любовь Овчарова не смогла в финале другой неолимпийской категории до 59 кг оказать достойного сопротивления Линде Мораис из Канады. Бронзу увезут из Казахстана Ольга Хорошавцева (до 55 кг) и Екатерина Полещук (до 50 кг) — единственная из россиянок, получившая олимпийскую лицензию. Напомним, на чемпионате мира-2018 в активе национальной команды не было ни одной медали.

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили связал психологическую, как он выразился, реанимацию россиянок со сменой руководства командой. Тренерский штаб сборной поменялся в марте нынешнего года. В канун чемпионата Европы в Бухаресте исполняющим обязанности главного тренера стал Магомед Алиомаров, плюс в команду пригласили двух специалистов из Болгарии — Симеона Штерева и Радослава Великова. «За год до Игр в Токио результаты наших женщин внушают обоснованный оптимизм,— цитирует ТАСС господина Мамиашвили, подчеркнувшего особую роль в ее нынешнем успехе первого вице-президента ФСБР и куратора женского направления Омара Муртузалиева.— Пять медалей — такого в истории нашей женской борьбы еще не было, надеюсь, перед Олимпийскими играми они станут хорошим психологическим заделом».

Магомед Алиомаров также считает, что здесь удалось перевернуть историю, ведь прежде весь мир говорил о женской борьбе в России только как об упаднической. Но взяв команду полгода назад в разобранном, прямо скажем, состоянии, господин Алиомаров обещал реанимировать ее к чемпионату мира и свое слово сдержал.

Вера Мухина