«Время конфликтов и провокаций прошло» Торгпред России в Молдавии Владислав Дарвай — о готовности Москвы к перезагрузке отношений с Кишиневом

Молдавию на этой неделе посетят крупные федеральные чиновники. Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев 19 сентября примет участие в первом за последние три года заседании российско-молдавской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Затем республику посетит курирующий ее вице-премьер Дмитрий Козак. В статье, написанной специально для “Ъ”, торговый представитель РФ в Молдавии Владислав Дарвай объясняет, почему страна, долго находившаяся на периферии российской внешнеполитической и внешнеэкономической активности, вернулась в список приоритетов.

Торговое представительство РФ в Молдавии я возглавляю почти пять лет. И до сих пор не могу найти объяснения, почему молдавская сторона с таким пренебрежением, порой демонстративным, относится к торгово-экономическому партнерству с РФ. Потенциал двух стран несоизмерим, но это не повод не искать точки экономического соприкосновения.

Межправкомиссия — хорошая площадка для преодоления разногласий.

К слову, в том, что они есть, нет ничего критичного: среди них нет таких, которые невозможно разрешить за столом переговоров.

Россия была и остается одним из основных торговых партнеров Молдавии. В 2018 году товарооборот составил $939,4 млн — рост 13,7% по сравнению с 2017 годом. Есть перспективы сотрудничества Молдавии с Евразийским экономическим союзом. С 2014 года постоянно растет импорт российских промышленных, не сырьевых товаров, что говорит о высоком уровне доверия к продукции, произведенной в России. Импорт удобрений российского производства за последние годы вырос более чем вдвое (в 2018 году доля удобрений в общем объеме достигла 75%). Растет импорт машин и оборудования, в том числе транспортных средств.

Новое молдавское правительство во главе с Майей Санду не стало повторять ошибки предшественников: отстраняться от открытого диалога и подменять живую дискуссию геополитическими лозунгами. Россия уважала и уважает внешнеполитический выбор Молдавии. Но нельзя не отметить, что действия прежних властей, декларировавших ориентацию на ЕС и демонстративно сторонившихся России, не приблизили страну к Евросоюзу, а, напротив, отдалили.

Идея, что благом является сворачивание взаимодействия Кишинева с Москвой, особенно в торгово-экономической сфере, абсурдна и точно не способствует развитию страны.

Есть надежда, что у нового правительство свежий взгляд и его курс на евроинтеграцию не подразумевает табу на отношения с Россией. Даже в ЕС, куда стремится Кишинев, диалогом и сотрудничеством с Москвой не пренебрегают, хотя в отношениях России и Евросоюза хватает сложностей.

Желание Молдавии стать частью того или иного регионального союза — ее право, выразителем которого является молдавский народ. Но экономические альянсы союзы создают не для вражды друг с другом, а для повышения эффективности взаимодействия, унификации условий торговых отношений, создания совместных производственных коопераций и повышения конкурентоспособности товаров и услуг. Стремиться в ЕС, чтобы поудобнее засесть в окопах геополитической войны, могут лишь те, кто не понимает ни сути создания наднационального объединения государств, ни целей и задач того же Евросоюза, ни, тем более, целей и задач внешней и оборонной политики России.

В XXI веке не место стереотипам из 90-х. Жизнь ушла вперед, поставив новые цели и задачи. Те в Молдавии, кто пытается пугать общественность торговыми отношениями с Россией (такие, к сожалению, есть), мало смыслят в экономике. В политике у них тем более нет шансов.

К намеченному на 19 сентября заседанию российско-молдавской межправкомиссии готовится «дорожная карта», охватывающая весь спектр экономического взаимодействия. Ее цель — преодолеть разногласия, повысить открытость и предсказуемость отношений между нашими странами.

России и Молдавии предлагается взять равные обязательства по разрешению накопившихся экономических проблем на основе партнерства, взаимной выгоды и уважения. Сложно вообразить, кто может быть против этого. Особенно сейчас, когда появились реальные предпосылки развития торгово-экономических отношений. Политические спекуляции не могут и не должны стоять выше роста благосостояния населения Молдавии.

Двустороннее экономическое сотрудничество длится почти три десятка лет, а его потенциал так и остался нераскрытым. Но Молдавия для России — не только поставщик вина, овощей и фруктов, а Россия для Молдавии — не только рынок сбыта сельхозпродукции или страна, принимающая потоки трудовых мигрантов. Нужно уйти от шаблонных представлений и архаичной модели обмена традиционными товарами. Пора искать и находить незадействованные точки соприкосновения в условиях движения экономики планеты к четвертой промышленной революции.

Сегодня Молдавия производит почти ту же номенклатуру товаров, что и другие государства Восточной Европы. Это недостаточная база для экономического рывка, в котором нуждается республика. Такого экономического содержания не хватает, чтобы сделать молдавский рынок привлекательным для крупных инвесторов. Мир стал технологичен, сложен, конкуренция ужесточилась. Меняться следует в ногу с ним, чтобы не застрять в прошлом.

Поиск новых возможностей стоит начать с переосмысления положения Молдавии на карте Европы. Республика во многих смыслах — уникальное государство. Сегодня эта уникальность проявляется в том, что проевропейское правительство нашло политическую волю и мудрость, чтобы не отмахиваться от протянутой Россией руки дружбы и сотрудничества. Это небольшой шаг, но в верном направлении.

На заседании межправкомиссии будут представлены конкретные предложения. При прагматичном и позитивном подходе обеих сторон к развитию торговых отношений наши страны смогут добиться хороших результатов в восстановлении промышленных кооперационных связей, воссоздать отрасли промышленности, которыми когда-то славилась Молдавия. Это кишиневский «Счетмаш», когда-то собирал самые инновационные в СССР персональные компьютеры «Вектор». Машины успешно конкурировали с некоторыми западными моделями ЭВМ.

Молдавские предприятия радиоэлектронной промышленности участвовали во всесоюзном проекте по разработке и созданию промышленного компьютера семейства СМ1800. Мы предлагаем сконцентрировать усилия наших стран на расширении сотрудничества в области стимулирования инвестиций в промышленности путем привлечения российских экономических агентов в качестве инвесторов и резидентов промышленных парков и свободных экономических зон Республики Молдова.

Можно пойти дальше и создать особую экономическую зону, направленную на развитие информационных технологий, вплоть до совместного развития технологий искусственного интеллекта (AI). Туристическая отрасль — отдельная тема.

В Молдавии здесь существует потенциал для роста и развития, а у России есть успешные, проверенные на практике наработки по увеличению взаимного туристического потока.

Москва готова предложить Молдавии стать пилотной республикой — совместно внедрить персонифицированную карту туриста (Tourist ID). Она позволит нашим туристам использовать определенные сервисы для комфортного въезда и пребывания на территории наших стран, а также даст определенные преференции при пользовании туристскими услугами на территории страны. Эту систему успешно обкатали в России во время чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Время конфликтов и провокаций, которыми так смело подменяли диалог и вековую дружбу, прошло. Теперь от наших стран зависит, сумеют ли они вместе двинуться по пути прогресса и развития. Это вполне возможно, если искушение «подморозить» ситуацию из конъюнктурных геополитических соображений снова не возьмет верх.

Желающие, чтобы российско-молдавские отношения в любой сфере оставались в прежнем «первобытном» состоянии с низким уровнем кооперации и громадным недоверием, есть. Кому-то евроинтеграция видится именно такой. Нам же кажется, что евроинтеграция Молдавии сдвинется с мертвой точки, в которой замерла и пребывает до сих пор, когда начнется рост благосостояния людей, экономика и финансы обретут устойчивость, а у населения наконец появятся перспективы.

Добиться устойчивого развития и процветания, генерируя мнимые угрозы со стороны России при неимоверных временных и финансовых затратах на «противодействие» Москве, не выйдет даже у трижды проевропейской власти.

Межправкомиссия — инструмент, который Россия успешно использует в своих торгово-экономических отношениях с Германией, Францией, США, иными государствами «большой двадцатки». Он доказал эффективность. Но это лишь средство. Как его применять — зависит от воли участников и итогов заседания.

Россия готова перезапустить торгово-экономические отношения с Молдавией без предварительных условий и политической истерии. Шанс открыть новую страницу есть. Упустить его — значит снова потерять время и возможности для развития.