У президента Молдавии возник запрос к Владимиру Путину Игорь Додон летит в Москву просить скидку на российский газ

Президент Молдавии Игорь Додон 7 сентября в Москве встретится со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Он собирается просить Кремль о дополнительной поддержке, чтобы усилить позиции пропрезидентской Партии социалистов перед октябрьскими выборами в местные органы власти. Как выяснил “Ъ”, господин Додон намерен обсудить с президентом РФ вопрос скидки 30% на российский газ.

Переговоры господ Путина и Додона запланированы на 15:00. Пройдут они в узком составе. С российской стороны в них также примет участие вице-премьер Дмитрий Козак, который является спецпредставителем президента РФ по торгово-экономическому сотрудничеству с Молдавией. Игоря Додона в поездке сопровождает зампред молдавского правительства Василий Шова, курирующий урегулирование приднестровской проблемы.

Главный вопрос, который молдавский лидер намерен обсудить с Владимиром Путиным,— скидка для Молдавии на российский газ.

Об этом “Ъ” рассказали собеседники, знакомые с повесткой переговоров. По их словам, речь идет о предоставлении Кишиневу дисконта 30%. Сейчас республика платит около $240 за 1 тыс. кубометров. Это притом что тариф внутри Молдавии составляет $178 за тот же объем газа.

При такой разнице, чтобы выполнять обязательства перед «Газпромом», необходимо повышать тариф. Игорь Додон хочет избежать этой непопулярной меры, поскольку 20 октября в республике пройдут выборы в местные органы власти. Избирательная кампания уже началась. Если президенту удастся договориться о скидке, это может прибавить очков пропрезидентской Партии социалистов.

Вопрос скидки молдавский президент предварительно обсудил 2 сентября в Москве с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. Однако, по словам знающего о содержании переговоров источника “Ъ”, окончательное решение по этому вопросу должен принять президент Путин.

Если Москва согласится пойти навстречу господину Додону и предоставит требуемую скидку, цена вопроса для «Газпрома» может превысить $200 млн в год (при сегодняшних ценах), поскольку Молдавия ежегодно потребляет 3 млрд кубометров российского газа.

Владимир Соловьев