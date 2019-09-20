Движение по Колтушскому путепроводу перекроют из-за дорожных работ

В связи с заменой асфальтобетонного покрытия проезжей части вводятся ограничения движения транспорта по Колтушскому путепроводу в Красногвардейском районе Петербурга. В частности, с 21:00 21 сентября до 3 октября для проезда закроют правые полосы в обе стороны движения, а с 4 по 15 октября — левые (внутренние) в обоих направлениях. Об этом сообщили в СПб ГБУ «Мостотрест».

Схема объезда размещена на сайте Государственной административно-технической инспекции Петербурга.

Ранее “Ъ-СПб” писал о полном перекрытии с 21 по 23 сентября двух съездов на северном участке КАД.