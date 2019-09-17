На развязке КАД с Выборгским шоссе на двое суток перекроют два съезда

В связи с производством дорожных работ на развязке КАД с Выборгским шоссе на период с 20:00 21 сентября до 20:00 22 сентября будут полностью перекрыты съезды с внешнего и внутреннего кольца в направлении поселка Парголово, а с 20:00 22 сентября до 20:00 23 сентября — на Выборгское шоссе в направлении города Сертолово. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

В ведомстве уточнили, что данные работы будут производиться в соответствии с утвержденной и согласованной схемой организации дорожного движения.

Ранее “Ъ-СПб” писал об ограничениях на КАД из-за ремонта на Вантовом мосту. Они будут действовать до 26 ноября.