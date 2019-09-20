Козак считает, что обсуждать урегулирование конфликта в Приднестровье еще рано

Российский вице-премьер Дмитрий Козак считает, что обсуждать урегулирование приднестровского конфликта пока рано. По его словам, нужно дорожить политической стабильностью, которая сейчас установилась в Молдавии.

«Приднестровское урегулирование — это деликатная тема, которую не следует обсуждать в нынешней ситуации хрупкого оптимизма. Нынешняя стабильность в Молдавии и мир на берегах Днестра — этого пока достаточно, не следует затрагивать тему приднестровского урегулирования, чтобы не навредить»,— ответил господин Козак на вопрос “Ъ” на пресс-конференции после Молдавско-российского экономического форума в Кишиневе.

По его словам, формата «5+2» (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина, наблюдатели от США и ЕС) пока хватает для того, чтобы решать текущие проблемы. Если участники приднестровского конфликта попросят о посредничестве в урегулировании конфликта, Россия готова оказать такую помощь. «Но сегодня эту тему не затрагиваем ради того, чтобы сохранить хрупкую коалицию в Молдавии. Это важнее»,— сказал вице-премьер.

О том, как смотрят на урегулирование приднестровского конфликта в Молдавии, читайте в интервью главы МИД Молдавии “Ъ”.