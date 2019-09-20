ВТБ нарастил кредитный портфель в Липецкой и Тамбовской областях и уменьшил в Курской

В первом полугодии банк ВТБ увеличил кредитный портфель в двух регионах Черноземья — Липецкой и Тамбовской областях. Об этом сообщили в пресс-службе банка. Общий кредитный портфель липецкого ВТБ вырос на 12% и достиг 29 млрд руб., в тамбовском — вырос на 15%, до 18,7 млрд руб. При этом кредитный портфель подразделения в Курской области на отчетную дату уменьшился и составил 28,5 млрд руб. против 29,2 млрд руб. по итогам 2018 года.

Объем привлеченных средств физических и юридических лиц на отчетную дату в тамбовском ВТБ увеличился на 4% и составил 11,1 млрд руб., в липецком подразделении банка он также вырос — на 13%, до 20,3 млрд руб., а в курском этот показатель достиг 28,5 млрд руб., увеличившись на 6%.

При этом портфели корпоративных займов в липецком и тамбовском подразделениях ВТБ также показали рост за первое полугодие. В тамбовском ВТБ он увеличился до 9,9 млрд руб. (на 18%), в липецком — до 18,4 млрд руб. (+8% к началу года). Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Курской области составил 11,9 млрд руб., уменьшившись с 13,6 млрд руб. в начале года.

Валерия Розбот