Алексей Копайгородский намерен провести земельную ревизию в Сочи

Глава курорта Алексей Копайгородский на встрече с жителями Центрального района сообщил о необходимости провести тщательную земельную ревизию. Такое заявление он сделал в ответ на жалобы горожан о нехватке мест в детских садах и школах, скверов и парков. «Нам нужно провести тщательную ревизию. Муниципальные земли должны работать во благо города. Те земли, которые долгие годы не используются, нужно тоже благоустраивать», - сказал мэр.

Также на встрече обсуждалась тема незаконного строительства. Многоквартирные здания часто строили на землях под ИЖС, а затем узаконивали через суд. Но инфраструктура к этому не готова - не хватает мощности для обеспечения домов водой и электричеством, территория вокруг не благоустроена. С этой и другими проблемами, в том числе, юридическими, оставшимися по наследству от прежней власти, придётся решать новому мэру и его команде.

Сход жителей Центрального района собрал в кинотеатре Сочи более 300 человек. Такие встречи глава курорта будет проводить еженедельно. На очереди Лазаревский район.

Елена Рыжкова