Надзор с летающей тарелки

Российский инвестиционный климат, разумеется, плох. Но одно из главных его отличий от других также проблемных с этой точки зрения территорий — его непрозрачность. Объективно слабый портовый инвестпроект где-нибудь в Индонезии будет представлен сотнями презентаций разной глубины и достоверности, в России же заинтересованных лиц ждут в лучшем случае непереводимые ни на какой язык (в том числе на русский — это написано на русском административном) строки из госпрограмм/нацпроектов/приложений к постановлению правительства плюс пара куцых pdf-презентаций трехлетней давности на сайтах обладминистраций. И мнения двух инвесторов проекта в России могут быть противоположными. Один будет рассказывать про абсолютно технологичный подход, ясное законодательство и выгодные отличия даже от Германии. Второй станет указывать на то, что в России нельзя отличить реализующийся инвестпроект от замороженного: административная реальность для них одинакова. Поэтому в России популярны бизнес-визиты аналитиков в места реализации инвестпроектов: убедиться своими глазами, что там что-то действительно строится, а не только отправляются отчеты в Москву, никогда не лишне.

Шаг вперед в этой сфере сделал «ВТБ Капитал», выпустивший обзор по федеральной инфраструктурной инвестпрограмме в рамках нацпроектов. Основная задача аналитиков — оценить текущее соотношение объемов финансирования составляющих инвестпрограммы, имеющих твердые источники, и той части запланированных расходов, с которой пока все неочевидно (нет решения или возможен его пересмотр, нет определенности у частных соинвесторов). Все это необходимо, чтобы увереннее оценивать границы диапазона будущих инвестиций в программе (по паспорту — 6 трлн руб. до 2024 года) и их возможный вклад в динамику ВВП. В рамках этого проекта «ВТБ Капитал» сконструировал инструмент для чисто визуальной проверки активности на «стройках века». Если в 2000-х Минэкономики полагалось на онлайн-видеокамеры в местах строительства инфраструктуры свободных экономических зон, то в «ВТБ Капитале» ставят на спутниковые снимки: к «инвесткарте» инфраструктурного нацпроекта «прикручен» снимок исходного и текущего вида пространства из космоса. Предполагается, что фальсификация в масштабах километров невозможна — о том, что проект строительства якутского регионального аэропорта или каспийского порта реализуется, на голубом глазу может заявлять даже федеральное министерство, но вот «нарисовать» на местности новую взлетно-посадочную полосу или причальную стенку так же дорого, как ее построить.

Посмотрим, как на это отреагируют инвесторы. Хотя, конечно, если их нужно убеждать в добросовестности намерений правительства РФ онлайн-контролем его расходов из околоземного пространства — это и так слишком о многом говорит.