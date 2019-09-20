Находящийся в розыске бизнесмен Гоча Кварацхелия признан банкротом

Арбитражный суд Татарстана признал бизнесмена Гочу Кварацхелия банкротом и ввел процедуру реализации его имущества.

Гоча Кварацхелия является единственным владельцем ООО «Зеленодольский мясоперерабатывающий комбинат„Даль-Кама“», учрежденного в 2004 году. Предприятие выпускало продукцию под брендами «Никора» и «Зеленодолье». В 2017 году предприятие получило 816,4 млн руб. выручки и 40,1 млн руб. чистого убытка. В январе 2019 года компанию признали банкротом и ввели конкурсное производство.

Как ранее писал “Ъ”, банкротства господина Кварацхелии добивалось ООО «Частное охранное предприятие «Кеннард»,которое обратилось с заявлением в арбитраж в мае текущего года с требованиями 630,9 млн руб. Долг возник в 2016 году, когда банк «Аверс» предоставил«Даль-Каме» три кредита на общую сумму 728 млн руб. Одним из поручителей по кредитам выступил господин Кварацхелия. В 2018 году «Аверс» уступил права требований по кредитам ЧОП «Кеннард».

Отметим, что господин Кварацхелия находится в федеральном розыске. В прокуратуре Татарстана “Ъ” сообщили, что он и экс-гендиректор «Даль-Камы» Сергей Мунтаниол обвиняются в мошенничестве на 5,7 млн руб. По версии следствия, господин Мунтаниол, вступив в сговор с господином Кварацхелией, представил в налоговую уточненную декларацию о возмещении НДС сложными сведениями о якобы совершенных сделках. Дело рассматривается Зеленодольским городским судом. Господин Мунтаниол частично признал свою вину, находится под домашним арестом.

Александр Шакиров "Ъ-Казань"