Не пойман – не банкрот

В Арбитражном суде Татарстана затянулось рассмотрение дела о признании неплатежеспособным владельца зеленодольского мясокомбината «Даль-Кама» Гочи Кварацхелия. Суд требует предоставить доказательства, что должник уведомлен о процессе. Только после этого в отношении него может быть принято решение о банкротстве. Однако о местонахождении бизнесмена не знают ни кредиторы, заявившие требования на 630 млн руб., ни следствие, объявившее Кварацхелию в федеральный розыск по уголовному делу о мошенничестве.



Судья Арбитражного суда Татарстана Артем Путяткин во вторник отложил заседание по делу о банкротстве бывшего владельца мясокомбината «Даль-Кама» Гочи Кварацхелии «в связи с отсутствием доказательств надлежащего извещения должника о дате, времени и месте рассмотрения дела».

Господин Кварацхелия является единственным владельцем ООО «Зеленодольский мясоперерабатывающий комбинат „Даль-Кама“», учрежденного в 2004 году. Согласно данным Kartoteka.ru, уставный капитал ООО составляет 148 млн руб. Предприятие выпускало продукцию под брендами «Никора» и «Зеленодолье». По итогам 2015 года выручка мясокомбината упала с 2,1 млрд до 1,2 млрд руб. В 2017 году предприятие получило 816,4 млн руб. выручки и 40,1 млн руб. чистого убытка. В июле 2018 года чувашское ООО «Торговый дом «Юрма» подало заявление о банкротстве мясокомбината с требованиями на сумму около 5,8 млн руб. В августе того же года по заявлению казанского ООО «Городская служба правовой поддержки», которому «Юрма» уступило право требования долга, в компании было введено наблюдение. В январе 2019 года ее признали банкротом и ввели конкурсное производство.

Банкротства Гочи Кварацхелии добивается ООО «Частное охранное предприятие «Кеннард», которое обратилось с заявлением в арбитраж в мае текущего года с требованиями 630,9 млн руб. Как пояснил в суде представитель ЧОП Марат Минибаев, заявление основано на вступившем в силу решении Ново-Савиновского суда Казани о взыскании долга.

Этот долг возник в 2016 году, когда банк «Аверс» предоставил «Даль-Каме» три кредита на общую сумму 728 млн руб. Поручителями выступили господин Кварацхелия, экс-гендиректор мясокомбината Сергей Мунтаниол, исполнявший обязанности гендиректора «Даль-Камы» в период наблюдения Руслан Хамадишин (сын экс-главы ФСИН Татарстана), а также партнеры мясокомбината — ООО «Торговый дом «Дакос» и ООО «Торговый дом «Зеленодолье 1». Спустя два года «Аверс» уступил права требований по кредитам ЧОП «Кеннард». Поскольку мясокомбинат просрочил выплаты по основному долгу и процентам, ЧОП «Кеннард» обратился в райсуд, который в феврале 2019 года постановил взыскать с поручителей в солидарном порядке 630,9 млн руб. В ходе процесса в арбитраже сумму требований снизили на 100 тыс. руб.

Заседание по делу о банкротстве господина Кварацхелии уже откладывалось из-за отсутствия фигурантов и информации о том, что они предупреждены о процессе.

Впрочем, Гоча Кварацхелия находится в федеральном розыске. В прокуратуре Татарстана “Ъ” сообщили, что он и Сергей Мунтаниол обвиняются в мошенничестве на 5,7 млн руб. По версии следствия, господин Мунтаниол, вступив в сговор с господином Кварацхелией, представил в налоговую уточненную декларацию о возмещении НДС с ложными сведениями о якобы совершенных сделках. Дело рассматривается Зеленодольским городским судом. Господин Мунтаниол частично признал свою вину, находится под домашним арестом.

Кроме того, в феврале 2019 года Следственный комитет по Татарстану возбудил в отношении неустановленных сотрудников мясокомбината «Даль-Кама» уголовное дело по факту нарушения правил обращения экологически опасных отходов (ч. 1 ст. 247 УК РФ). Поводом стало то, что в 2018 году на территории предприятия, в 100 м от реки Волга, закопали 80 тонн куриного мяса, испортившегося из-за поломки холодильного оборудования.

Как рассказала “Ъ” конкурсный управляющий комбината «Даль-Кама» Елена Латыпова, последнее уголовное дело прекращено ввиду отсутствия состава преступления. Зато имеется еще одно, которое касается невыплат зарплаты работникам мясокомбината (ст. 145 УК РФ) на сумму более 4 млн руб.

На заседании в арбитраже во вторник госпожа Латыпова пояснила, что должника не может найти не только Почта России. «Почтовое извещение поступило в почтовое отделение по месту регистрации, ожидает адресата в месте вручения. Почтовым органом попытки вручения — удачной, неудачной — пока не предпринималось»,— отрезал судья Путяткин. «Попытка вручения должна быть»,— добавил он.

Суд обязан дождаться извещения организации почтовой связи о причинах невручения судебного извещения, только после этого гражданин будет считаться реализовавшим свое право, разъяснила “Ъ” юрист практики имущественных и обязательственных отношений НЮС «Амулекс» Виктория Соколова. «Предположу, что следующее судебное разбирательство уже пройдет с учетом получения ответа от Почты России о причинах невручения должнику уведомления и суд сможет рассмотреть требования по существу и ввести соответствующую процедуру»,— сказала госпожа Соколова.

Александр Шакиров