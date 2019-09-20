Адвокат: ФСБ завела дело об экстремизме против шедшего «изгонять Путина» шамана

Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Якутии завело в отношении шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять Путина», уголовное дело о призывах к экстремизму, сообщил адвокат «Правозащиты Открытки» Борис Андреев в Telegram. После обследования в психдиспансере господина Габышева отпустили домой, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

«Следователь избрал ему меру пресечения в виде подписке о невыезде. Его уговорили на добровольное соглашение о стационарном обследовании. Мы будем это обжаловать. На тот момент с ним был адвокат по назначению, сейчас работает наш адвокат»,— добавил правозащитник. Статья предполагает штраф, принудительные работы, либо до четырех лет лишения свободы.

В соцсетях появилась видеозапись с шаманом, в которой он заявляет, что с ним «все нормально», он просит не беспокоиться за него. «И все в рамках законности, никаких насильственных действий, никаких нарушений прав человека со мной не было, все нормально. Я доволен, как говорится, отношением властей»,— заявил шаман. По информации «Правозащиты Открытки», видеообращение было записано в диспансере «под давлением двух сотрудников ФСБ».

В то же время 15–20 сторонников шамана продолжают идти в Москву. «Сейчас они уже идут по территории Иркутской области. Идею добраться до Москвы они не оставляют»,— сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников.

Ранее сегодня Александра Габышева направили в психоневрологический диспансер. Позже правозащитники сообщили, что диспансер не подтвердил информации о госпитализации шамана. В якутских управлениях МВД, СКР и ФСБ адвокату господина Габышева заявили об отсутствии в их производстве уголовных дел против шамана. МВД утверждает, что 61-летний шаман находился в розыске за совершение преступления на территории Якутии.

Подробнее о том, зачем идет шаман в Москву, читайте в публикации “Ъ” «Шамана возвращают на родину».