«Взять автомобили можно далеко не в каждом пункте проката Hertz»

Обозреватель “Коммерсантъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о новых эксклюзивных автомобилях.

В 2007 году компания Audi устраивала первый тест-драйв своего суперкара R8 в окрестностях Лас-Вегаса. Помню, мы с коллегой минут пять упрашивали тетеньку-рейнджера, чтобы она пустила нас на территорию национального парка, где на пустых дорогах, ведущих к плотине Гувера, на границе Невады и Аризоны, можно было хорошенько погонять. Мероприятие шло уже не первую неделю, и рейнджер была в курсе, зачем пытаются проехать за шлагбаум эти диковинные европейские автомобили.

Вообще, считать, что нормально разогнаться можно только на немецких автобанах, было бы ошибкой. Если осторожно, то можно это делать и в Штатах, тем более что теперь там в обычном прокате можно взять не просто спортивную, а, по сути, гоночную машину. Прокатная компания Hertz на днях пополнила парк автомобилей эксклюзивными Chevrolet Camaro, доведенными до ума гоночной командой Hendrick Motorsports, двенадцатикратным чемпионом серии NASCAR. Форсированный V8 развивает 750 л.с. У всех автомобилей черный кузов с двумя желтыми полосками, особые колесные диски и вышитый на подголовнике автограф Байрона — не поэта, а известного американского гонщика Уильяма Байрона.

Всего построено 24 экземпляра таких машин, и потому взять их можно далеко не в каждом пункте проката Hertz. В Нью-Йорке, например, нельзя. Что, кстати, хорошо и для вас, и для Нью-Йорка. Можно это сделать в Лас-Вегасе, Майами, Фениксе, Орландо и Шарлотте — самом крупном городе в штате Северная Каролина. Стоит удовольствие $300 в день. Плюс депозит, на случай если вы вдруг захотите угробить машину. Водительский стаж неважен, но водителю должно быть не меньше 25 лет.

Чтобы не огорчались те, кому машин не хватит, Hertz совместно с командой Hendrick Motorsports выпустил еще 200 так называемых «софт-версий». Camaro тоже черные с желтым, список городов, где их можно взять, включает уже 20 названий, в том числе Лос-Анджелес и Сан-Диего, но двигатель будет развивать всего 450 «лошадей». А это, согласитесь, уже из серии «казаться, а не быть». Реальным гонщикам такое не подходит.