Google и Facebook пригласили на заседание думской комиссии

Представителей Google и Facebook пригласили на заседание комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России. По мнению членов комиссии, поисковая система и социальная сеть предоставляли свои площади для неправомерного размещения политической рекламы.

«Сегодня мы решили направить приглашения представителям Google и Facebook на следующее заседание нашей комисиии»,— заявил журналистам после заседания Василий Пискарев, председатель комиссии.

Реакция Google и Facebook на приглашение пока неизвестна.

Ранее пресс-служба Google на запрос “Ъ” ответила, что компания не имеет политической повестки, соблюдает российское законодательство и поддерживает ответственную политическую рекламу.

На прошлое заседание комиссии приглашали представителей немецкого медиахолдинга Deutsche Welle, однако они ответили отказом. Представитель компании Йоханнес Хоффман заявил, что DW подотчетна надзорным органам ФРГ, в связи с чем «нет правовой основы» для участия в заседании думской комиссии.

На заседании комиссии Годумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России, которое прошло в закрытом режиме, выступили представители Генпрокуратуры и МИД России.

Как создавалась комиссия — в публикации “Ъ” «Дума вмешалась во вмешательство».