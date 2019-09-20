«Павел Устинов был предельно краток»

Мосгорсуд в пятницу принял решение изменить актеру Павлу Устинову меру пресечения и отпустить под подписку о невыезде. Ранее с таким ходатайством выступила Генпрокуратура по просьбе нового адвоката осужденного Анатолия Кучерены. Подробности заседания суда в прямом эфире рассказал корреспондент “Ъ FM” Владимир Расулов.

Сами слушания заняли не больше получаса, даже не больше 20 минут, если не считать времени оглашения самого судебного постановления. Зал, в котором это все проходило, оказался не очень большим, вмещал только 25 человек, и поэтому большую часть мест заняли журналисты. Также на первом ряду разместилась уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова и ее помощники, на следующем ряду за ней находились родственники Павла Устинова — его мать Татьяна и сестра Юлия. Заседание проходило без непосредственного участия самого Павла — он находился по видеосвязи из СИЗО №4 в Медведкове.

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Любопытный момент: когда только еще с видеокамерой зашли в зал для того, чтобы снять протокольную съемку, как это обычно бывает, все стали снимать вот этот экран в клетке, на котором находился молодой человек, но выяснилось, что это был не Павел Устинов, поскольку очень быстро его вывели из камеры, и Павел Устинов занял его место. А буквально через пару минут после этого началось само заседание.

Прокурор — подполковник юстиции Анастасия Зверева — попросила отпустить Устинова из-под ареста под подписку о невыезде, поскольку обстоятельства, которые Тверской суд ранее учитывал, помещая начинающего актера под арест, отпали. Как заявила гособвинитель, теперь нет опасений, что Устинов скроется от следствия и суда, он не сможет препятствовать никакому производству по делу, уничтожить какие-либо доказательства. Учли обстоятельства, данные о его личности, положительные характеристики с места срочной службы — кстати, проходил он ее как раз в Росгвардии, — характеристики с места учебы и в быту положительные, тот факт, что он воспитывался в многодетной семье, и поручительство худрука театра «Сатирикон» Константина Райкина, — все это, по словам прокурора, послужило причиной поменять меру пресечения.

Сам Павел Устинов был предельно краток.

После того, как прокурор огласила обоснование ходатайства, он заявил, что полностью его поддерживает — он не намерен ни скрываться, ни угрожать или другим образом препятствовать производству по делу. И на этом его речь на заседании закончилась.

В основном говорили его защитники, причем как на самом заседании, так и до — Дмитрий Чешков, который изначально его защищал, и Анатолий Кучерена, который присоединился к защите в процессе. Они заявили, что поддерживают полностью ходатайство. По их словам, все факты, которые прокурор озвучил как причину для изменения меры пресечения, нужно было учесть, еще когда Тверской суд решал вопрос об аресте. Нужно было его не сажать в СИЗО, а отпускать, как минимум, под подписку о невыезде.

Сестра Юлия уже после заседания заявила, что сейчас документы для выхода из СИЗО готовятся, семья поедет в Медведково ждать, когда Павла освободят. А дальше все в полную силу будут работать над тем, чтобы апелляция, которая назначена на четверг, жалоба на приговор Тверского суда, прошла тоже успешно.

Татьяна Москалькова, уполномоченная по правам человека, в своем комментарии по поводу этого решения Мосгорсуда сначала заявила, что отмечает особую роль Генпрокуратуры, которая как раз и вышла в суд с ходатайством об изменении меры пресечения. Но она также солидарна с родственниками и защитниками по поводу апелляции.

В конце Анатолию Кучерене задали вопрос, готов ли он помогать другим обвиняемым и осужденным по делам о беспорядках в Москве. Он заявил, что готов присоединиться к этой защите и призывает всех адвокатов обжаловать приговоры, в том числе, и по мере пресечения по другим фигурантам.

При этом он отметил, что, хотя и готов оказывать квалифицированную юридическую помощь, нужно понимать — его силы ограничены, разорваться он не может.

Поэтому действующим адвокатам фигурантов других нужно не бояться обжаловать все приговоры и решения, идти в высшие судебные инстанции. И тогда, возможно, остальным фигурантам повезет так же, как Павлу Устинову.