Нижегородский водоканал заказал исследование о влиянии гидроузла на питьевые источники

Нижегородский водоканал объявил тендер на научно-исследовательскую работу о влиянии строительства низконапорного гидроузла в Балахне на работу Ново-Сормовской водопроводной станции, следует из материалов закупки. В исследовании за 35,4 млн руб. должен содержаться анализ альтернативны гидроузлу и графическое описание границ зон источников питьевого и хозяйственного водоснабжения. Итоги аукциона подведут 10 октября.

Напомним, строительство гидроузла стоимостью 43,5 млрд руб. рассматривается альтернативой повышения уровня Чебоксарской ГЭС до 68-ой отметки. Инженерное сооружение призвано решить проблемы судоходства на участке от шлюзов Городецкого гидроузла из-за обмелевшей Волги. Однако из-за срыва сроков проектирования водохранилища строительство гидроузла отложено до 2024 года. Против проекта выступают муниципальные власти и жители Балахны, которые опасаются затопления жилых и промышленных территорий. Они неоднократно выходили на митинги, требуя отменить строительство. Альтернативой гидроузла предлагается создание третьей очереди шлюзов Нижегородской ГЭС.

Подробнее о проекте в материале “Ъ” «Гидроузел не вяжется».

Владимир Зубарев