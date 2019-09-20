Проект строительства Восточного выезда из Уфы заморожен до окончания переговоров

Реализация амбициозного проекта строительства транспортного коридора «Восточный выезд из Уфы», соединяющего через город федеральные трассы М5 и М7, заморожена до окончания переговоров с концессионером. Это следует из заявления главы госкомитета по транспорту и дорожному строительству Тимура Мухаметьянова, которое он сегодня сделал журналистам.

Чиновник сообщил, что правительство республики ведет переговоры о пересмотре соглашения с концессионером — Башкирской концессионной компанией с тем, чтобы снизить финансовую нагрузку на региональный дорожный фонд.

Утвержденная в 2017 году модель строительства предусматривала, что республика выплатит концессионеру до 2042 года около 70 млрд руб. с учетом процентов. «Уверен, что мы придем к общему знаменателю»,— отметил господин Мухаметьянов.

Восточный выезд — самый дорогостоящий инфраструктурный проект Уфы за последние десятилетия. Он включает завершение начатого в 1992 году дорожного тоннеля протяженностью 1,2 км от лесной части возле остановки Трамплин до берега реки Уфы, строительство мостового перехода через реку длиной 2,5 км, дороги протяженностью 14 км, системы взимания платежей за проезд. В Башкирской концессионной компании 49% уставного капитала принадлежит турецкой Limak Group. 29% — у московского ООО «Электроугли лэнд» (по данным ЕГРЮЛ, принадлежит связанному с группой ВТБ закрытому паевому инвестиционному фонду долгосрочных прямых инвестиций «Структурные инвестиции-2»), 20% — у принадлежащего ВТБ ООО «Инфраструктурные инвестиции холдинг», 2% — у ООО «Актив» (Великий Новгород. Принадлежит Алексею Суровцеву, Алексею Журбину, Александру Золотниковую и Александру Смирнову).

Влада Шипилова