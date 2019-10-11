Сегодня исполняется 52 года генеральному директору АО «Телекомпания НТВ» Алексею Земскому

Его поздравляет основатель и руководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing, вице-президент Федерации дзюдо России Борис Ротенберг:

— Дорогой Алексей! От всей души поздравляю с днем рождения! Знаю тебя как одного из редких профессионалов телевизионной индустрии, которой ты служишь уже более четверти века. Тебя по праву считают одним из наиболее эффективных медиаменеджеров страны — это касается управления и развития НТВ, а также укрепления его лидирующих позиций. В этот день желаю тебе крепкого здоровья и благополучия, а НТВ — новых высот и творческих прорывов! Пока у руля крупнейших отечественных каналов стоят такие люди — Россия рулит!

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