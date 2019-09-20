Счетная палата выявила нарушения на 61 млн рублей при заключении госконтрактов Минкультом

Счетная палата (СП) в ходе проверки обнаружила нарушения, допущенные Министерством культуры при заключении госконтрактов на оказание услуг по организации и проведению творческих мероприятий. Как считают аудиторы, это привело к неэффективному использованию бюджетных средств.

По данным СП, в 2017–2018 годах Минкульт заключил 45 госконтрактов на сумму 61,272 млн руб. Из них в 23 госконтрактах (51% от общего числа) «основной вид деятельности не соответствовал предмету закупки». «В 2017 году заключено 13 контрактов, в 2018 году — десять контрактов»,— приводит «Интерфакс» выдержку из отчета СП.

По данным аудиторов, контракты на оказание услуг по организации спектаклей, концертов и других зрелищных мероприятий заключались с непрофильными организациями. В частности, одна из таких закупок на 400 тыс. руб. «имела признаки дробления на суммы до 100 тыс. руб.», рассказали в СП.

Кроме того, как выяснили эксперты, в технических заданиях контрактов были одинаковые требования к показу концертной программы. «Минкультуры России при заключении вышеуказанных контрактов... предусмотрело в технических заданиях условия, которые содержат признаки ограничения конкуренции, что не соответствует требованиям закона “О защите конкуренции”»,— отметили в СП.

В марте аудиторы уже выявляли нарушения при использовании Минкультом бюджетных средств. Как выяснила СП, дирекция министерства в 2016–2018 годах приняла и оплатила фактически не выполненные работы на 51,4 млн руб. После проверки был уволен руководящий состав дирекции по строительству, реконструкции и реставрации Минкульта.