Иронический гуманист

Живой классик европейского артхауса, шведский кинорежиссер Рой Андерссон (р. 1943) за свою длительную карьеру в кино снял всего шесть полнометражных фильмов, несколько короткометражек и сотни рекламных роликов. После блестящего дебюта в полном метре («Шведская история любви», 1970) и сокрушительного провала амбициозного второго фильма («Гилиап», 1975), повлекшего за собой банкротство, Андерссон ушел в рекламу. Гонорары за чрезвычайно оригинальные и высоко оцененные заказчиками и профессиональным сообществом ролики позволили ему в 1984 году создать собственную студию, на которой уже без всякого продюсерского контроля были сняты все его зрелые работы. Приемы, которые использовал Андерссон в качестве режиссера телерекламы — исключительно студийные съемки, практически полный отказ от профессиональных актеров, статичная камера,— стали элементами оригинального киноязыка его культовых фильмов. Все они фактически являются частями одного проекта — меланхоличной, пронизанной специфическим мрачноватым юмором эсхатологической трилогии об абсурде человеческого существования («Песни со второго этажа», 2000, приз жюри Каннского кинофестиваля; «Ты, живущий!», 2007, и «Голубь сидел на ветке, размышляя о бытии», 2014, «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля). Фильм «О бесконечности», по словам режиссера, снимался как эпилог к ней.