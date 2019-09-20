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Канье Уэст стал самым высокооплачиваемым рэпером года по версии Forbes

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых хип-хоп музыкантов мира в 2019 году. В этом году список возглавил американский рэпер Канье Уэст, сместив на вторую строчку прошлогоднего лидера Jay-Z.

Топ-10:

  1. Канье Уэст — $150 млн;
  2. Jay-Z — $81 млн;
  3. Дрейк — $75 млн;
  4. Diddy — $70 млн;
  5. Трэвис Скотт — $58 млн;
  6. Eminem — $50 млн;
  7. DJ Khaled — $40 млн;
  8. Кендрик Ламар — $38,5 млн;
  9. Migos — $36 млн;
  10. Чайлдиш Гамбино — $35 млн.

По прогнозам, в 2019 году продажи кроссовок Yeezy, выпущенных Канье Уэстом совместно с Adidas, превысят $1,5 млрд, что впервые сделает его самым высокооплачиваемым рэпером мира. Jay-Z занял второе место рейтинга благодаря заключительной части совместного тура с Бейонсе On The Run II. В совокупности 20 самых высокооплачиваемых рэперов заработали $860 млн, что на 33% превысило показатель прошлого года.

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