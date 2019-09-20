Канье Уэст стал самым высокооплачиваемым рэпером года по версии Forbes

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых хип-хоп музыкантов мира в 2019 году. В этом году список возглавил американский рэпер Канье Уэст, сместив на вторую строчку прошлогоднего лидера Jay-Z.
Топ-10:
По прогнозам, в 2019 году продажи кроссовок Yeezy, выпущенных Канье Уэстом совместно с Adidas, превысят $1,5 млрд, что впервые сделает его самым высокооплачиваемым рэпером мира. Jay-Z занял второе место рейтинга благодаря заключительной части совместного тура с Бейонсе On The Run II. В совокупности 20 самых высокооплачиваемых рэперов заработали $860 млн, что на 33% превысило показатель прошлого года.
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