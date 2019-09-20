Григорий Оганесян задержался в Москве

В Москве правоохранительные органы задержали совладельца и бывшего председателя правления АО «АктивКапитал Банк» Григория Оганесяна. Он получил статус подозреваемого по уголовному делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), по которому ранее несколько месяцев проходил в качестве свидетеля. Господину Оганесяну вменяют масштабные хищения из банка накануне отзыва у него лицензии. Обязательства АКБ перед кредиторами превышают 24 млрд руб. По решению Тверского районного суда Москвы банкир находится под арестом.

Григория Оганесяна задержали после допроса в главном следственном управлении ГУ МВД по Москве. Его сотрудники с 15 марта расследуют уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), по которому Григорий Оганесян несколько месяцев проходил в качестве свидетеля. На днях его вызвали на следственные действия, в ходе которых его статус был изменен на подозреваемого. Тверской райсуд, в который обратилось следствие, арестовал Григория Оганесяна на два месяца. Максимальное наказание, которое ему грозит по делу — 10 лет лишения свободы.

Инициатором расследования стал конкурсный управляющий кредитной организации от АСВ, который в начале 2019 года обратился в ГУЭБиПК МВД с заявлением о хищении средств вкладчиков под видом получения кредитов. Как отмечали в ЦБ, в самарском банке накануне отзыва лицензии весной 2018 года был проведен ряд операций, «направленных на вывод значительной части активов», что привело к «резкому ухудшению финансового состояния организации, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами». Помимо этого, отмечал регулятор, руководители и собственники банка «не приняли действенных мер по нормализации» его деятельности. Более того, в действиях собственников, подчеркивал ЦБ, прослеживались «признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов». Так, было установлено, что в марте 2018 года господин Оганесян забрал из кассы московского отделения банка $5,7 млн и 18,1 млн руб., а через три дня уже в Самаре стал обладателем 377,5 млн руб., $906,78 тыс. и €150 тыс. После краха этого банка в его балансе обнаружилась дыра в размере 24,8 млрд руб. и недостача в размере 3,9 млрд руб.

На момент краха 65,44% акций АКБ находились под контролем председателя правления Григория Оганесяна и членов его семьи. Еще 20,1% принадлежали председателю совета директоров банка Алексею Леушкину.

Григорий Оганесян — сын почетного железнодорожника России Дживана Оганесяна. Получив высшее образование, Оганесян-младший стал зампредом правления крупного регионального банка «Волга-Кредит», акционером которого являлась Куйбышевская железная дорога, а затем возглавил его. После этого господин Оганесян являлся вице-президентом банка «Солидарность», который возглавлял его знакомый, сын самарского губернатора Константина Титова Алексей Титов. А в 2005 году стал совладельцем небольшого Элка-банка, который через шесть лет его владельцы переименовали в АктивКапитал Банк. В августе этого года господина Оганесяна признали банкротом с реструктуризацией долга. Соответствующий иск из-за долга в размере 135 млн руб. подала Ольга Хенкина. Как сказано в судебном решении, договор займа был заключен пятого марта 2018 года. В конце того же месяца АКБ лишился лицензии. В реестр кредиторов банкира также пытается войти конкурсный управляющий АК Банка с суммой в размере 25 млн руб. Рассмотрение заявления отложено до 1 октября.

Владислав Трифонов, Сабрина Самедова