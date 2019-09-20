«Вроде бы неплохо, но, знаете, темп все-таки недостаточный» Владимир Путин на совещании в Ижевске высказался о диверсификации на предприятиях ОПК

Диверсификация производства на предприятиях ОПК России должна быть «системной и последовательной». При этом достигнутые параметры по итогам 2018 года доли гражданской продукции от общего объема выпуска в 21% недостаточны. Об этом на Форуме оружейников в Ижевске заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что поставленная задача по достижению уровня 50% «продиктована требованиями времени», остановился на проблеме закредитованности оборонных предприятий.

Глава государства выступил на завершении второго дня Форума оружейников в Ижевске, в рамках которого обсуждались вопросы конверсии в ОПК, повышения производительности труда, промышленного туризма и дизайна. Основной темой, как и в прошлом году, была диверсификация и выход на внешние рынки с гражданской продукцией. По словам Владимира Путина, «грамотная, осмысленная диверсификация призвана обеспечить повышение финансовой устойчивости предприятий оборонно-промышленного комплекса, открыть возможности для создания новых, квалифицированных рабочих мест».

Государство готово и дальше поддерживать диверсификацию ОПК, способствовать появлению льготных финансовых инструментов и поощрять госкомпании покупать вместо зарубежной продукции отечественные аналоги, однако представители отрасли в свою очередь «должны соответствовать современным жестким требованиям, стандартам цены и качества, растущим запросам отечественного и мирового рынка»,— сказал господин Путин.

Он отметил, что одним из примеров предприятий, которые активно конкурируют на рынке с продукцией гражданского назначения, является концерн «Калашников». И.о. директора концерна Дмитрий Тарасов в свою очередь ранее на совещании сказал, что для предприятия диверсификация это «необходимость, чтобы выжить и иметь дополнительную точку опоры». Сейчас «Калашников» занимается развитием направлений микроэлектроники, нейросетевых технологий, оптики, робототехники. При этом по отдельным сегментам концерн ведет разработки для собственных нужд, в дальнейшем планируя выйти с ними на рынок.

Глава государства напомнил, что предприятия ОПК должны увеличить к 2025 году долю гражданской продукции до 30% процентов от общего объема производства, а к 2030 – до 50%. «Такая амбициозная задача не просто поставлена, не просто нарисована на бумажке – она продиктована требованиями времени»,— подчеркнул президент.

По словам первого заместителя председателя правительства Удмуртии Александра Свинина, по итогам первого полугодия 2019 года предприятия ОПК республики увеличили выпуск гражданской продукции на 25,7%. Ее доля доведена до 23,3% от общего объема.

Позднее на заседании коллегии ВПК РФ, прошедшем в технопарке «Калашников», Владимир Путин прокомментировал достигнутый по итогам 2018 года уровень в 21%. «Вроде бы неплохо, но, знаете, темп все-таки недостаточный, хочу вам сказать»,— отметил он.Глава государства призвал предприятия ОПК активнее использовать возможности национальных проектов, т.к. в рамках их выполнения потенциальный спрос на гражданскую продукцию предприятий ОПК уже сейчас превышает 5,5 тыс. позиций.

Обозначил на встрече он также вопрос финансового оздоровления предприятий ОПК. По его словам, они сильно закредитованы. Ранее на форуме эту тему затронул генеральный директор Сарапульского электрогенераторного завода Алексей Беляев. Предприятия тратят на обслуживание и возврат кредитных средств финансы, которые могли бы пустить на наращивание производства гражданской продукции.

Михаил Красильников