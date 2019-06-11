Как там на гражданке

К 2024 году доля гражданской продукции, выпускаемой на предприятиях Удмуртии, должна достичь 30%. Удмуртия пока опережает целевые показатели, в настоящее время доля составляет 18,1%. Однако не все предприятия успевают наращивать производство продукции невоенного назначения. Процессу могла бы помочь координирование усилий промышленности со стороны государства, но это не означает, что требуется введения государственного гражданского заказа. Проблемы отрасли обсудили на днях представители оборонных предприятий и минпромторга республики на организованном "Ъ-Удмуртия" круглом столе в Ижевске.

По прогнозам минпромторга Удмуртии, по итогам 2019 года доля гражданской продукции в общем объеме производства предприятий ОПК республики должна увеличиться на 10%. Большинство из них пока не почувствовало снижение гособоронзаказа, однако о том, что это будет происходить, уже объявлено на высшем уровне, а значит, они должны все больше ориентироваться на выпуск продукции двойного и гражданского назначения. «В настоящее время разрабатывается комплекс мер, в том числе в рамках национальных проектов, для того чтобы максимально безболезненно предприятия ОПК ввести в процесс производства гражданской продукции. Это не просто предложить предприятиям ОПК производить кастрюли, как это было в 90-е годы, а использовать технологии, которые есть сегодня у предприятий для обеспечения экономического прорыва в нашей стране»,— отметила во время круглого стола "Ъ-Удмуртия" первый заместитель министра промышленности и торговли республики Ирма Матосова.

Фото: Коммерсантъ

Развитием данного направления предприятия Удмуртии занимаются с разной степенью интенсивности, но у каждого уже есть реализуемые в настоящее время перспективные проекты. Воткинский завод производит запорную арматуру, СЭГЗ — электротележки и лифтовые лебедки, ИРЗ — телекоммуникационные системы, ИМЗ — кардиостимуляторы, «Элеконд» — конденсаторы, «Аксион», давно занимающийся выпуском медтехники, сейчас запустил производство лифтов. Концерн «Калашников» уже стал известен как производитель не только оружия, в том числе спортивно-охотничьего, но и катеров, лодок, мотоциклов. НИТИ «Прогресс», занимающийся выпуском радиаторов, сейчас хочет продвинуть свою продукцию в Москве в рамках проводящейся там реновации.

Как рассказал исполнительный директор промышленно-экономической ассоциации Удмуртии «Развитие» Анатолий Федюкин, в настоящее время, на разных предприятиях ОПК в республике доля гражданской продукции колеблется от 8 до 42%. Ряд предприятий ассоциации ощущают снижение гособоронзаказа, но в целом рост объемов производства в прошлом году составил 113% к уровню 2017 года, на 2019 год запланирован рост на 8%.

Фото: Коммерсантъ

Предприятия оборонки, привыкшие работать с госзаказом, пока с трудом понимают, как ориентироваться на рыночный спрос. Они ожидают, что со стороны государства будет представлены некие направления, по которым предприятиям ОПК стоит осваивать выпуск гражданской продукции. В то же время, по словам представителя ассоциации«Развитие», речь не идет о государственном гражданском заказе. «Нам необходимо видеть конкретные задачи государства – это не говорит что предприятия боятся конкуренции. Дайте нам ключевое направление, которое нужно государству»,— сказал господин Федюкин.

Госпожа Матосова отметила, что в рамках реализации национальных проектов по каждому направлению есть списки продукции, в которых есть потребность, но они не конкретизированы, нет более подробного описания и необходимых объемов выпуска. Здесь правительство Удмуртии готово оказать предприятиям республики необходимую помощь.

Фото: Коммерсантъ

Представитель ассоциации «Развитие» заметил, что запуск нового производства это длительный и дорогостоящий процесс, и предприятия нужна определенная уверенность, что деньги не будут потрачены зря.

«Мы понимаем, что есть ряд предприятий, которые по объективным причинам не смогут выполнить государственную задачу без прямого государственного управления. Представьте, если объем выпуска товаров сейчас 30 млрд руб, то на 15 млрд в течение пяти лет предприятию нужно запустить производство гражданской продукции. Это какие вложения! Какой рынок нужно сделать, чтобы задачу реализовать. Должна быть четкая государственная координация этой деятельности»,— говорит господин Федюкин.

Причем речь идет в первую очередь о той продукции, которая в настоящее время завозится по большей части из-за рубежа. Предприятия готовы заниматься импортозамещением, но государство в свою очередь должно в определенной степени заниматься протекционизмом. Если тот или иной прибор выпускается российским производителем и его качество не уступает, а порой выше, чем у иностранного аналога, государство должно его поддерживать, стимулировать спрос на его продукцию. За рубежом компании получают льготы и потому могут предложить на отечественном рынке более приемлемую цену. «Аксион» готов производить лифты, но их основные потребители недостаточно финансово обеспечены. По мнению господина Федюкина, должны предприниматься меры финансовой поддержки сферы ЖКХ в части замены лифтов. Бизнес не готов поставлять оборудование на условиях погашения его стоимости в течение трех лет.

Регулирование федерального законодательства может оказывать дополнительную поддержку предприятиям. В частности, принятие законопроекта о общественно доступной дефибрилляции поможет производителям автоматических дефибрилляторов в России. «Особенность этого прибора в том, что при остановке сердца у человека он анализирует жизненные показатели пациента и при необходимости подает команду осуществления электрического разряда. В случае принятия федерального закона «Об общественно доступной дефибрилляции» появится возможность применения этих приборов людьми без специального медицинского образования в местах массового пребывания граждан: аэропортах, вокзалах, спорткомплексах, торговых центрах, кинотеатрах. Сегодня возможность принятия этого закона обсуждается в Госдуме, законопроект уже одобрен в первом чтении»,— пояснил заместитель директора по развитию производства гражданской продукции и внешнеэкономической деятельности ООО «Корпорация «Аксион» Денис Артемов.

Эксперты отмечают, что финансовых инструментов для поддержки предприятий в целом достаточно. Они пользуются субсидиями, кредитами федерального Фонда развития промышленности и Российского фонда поддержки предпринимательства, поддержкой в рамках реализации нацпроектов, вкладывают собственные средства. Однако доля участия банков пока очень низкая – порядка 4-5%. Если бы кредитные организации активнее финансировали проекты по запуску производства гражданской продукции, процесс освоения новых направлений ускорился бы.

Фото: Коммерсантъ

Генеральный директор Сарапульского радиозавода Кирилл Абдрахманов рассказал, что пока объемы гособоронзаказа на этом предприятии не снижаются, а наоборот наращиваются, т.к. потребность в оборудовании в области связи сохраняется высокая. Предприятие сейчас осваивает также выпуск радиоприемников, работающих в стандарте РАВИС, и персональных дозиметров-радиометров, есть планы по выпуску медицинского оборудования.

«Если говорить про гособоронзаказ, потребитель нашей продукции нам понятен. Основная проблема предприятий ОПК — это вывод изделия гражданского назначения на рынок. Мы не знаем, как ее продавать»,— отметил господин Абдрахманов.

Кадры предприятий необходимо готовить к этой реальности и обучать необходимым навыкам в сфере маркетинга. Этим сейчас на СРЗ занимаются, однако проблема остается в целом в отрасли.

Фото: Коммерсантъ

По словам советника главы Удмуртии Вячеслава Правдзинского, рынок заставляет предприятия ориентироваться на потребителя, технологии развиваются быстро, и за ними нужно поспевать. «Важен интерфейс взаимодействия с потребителем — как продукт выглядит на полке, в интернете, как представлен в медиасреде. Предприятиям нужно научиться работать с существующими исследованиями рынков и понимать, что нужно пользователю не сегодня, а завтра. Необходимо вводить на предприятиях команды, которые занимаются дизайном и инжинирингом, и отделы маркетинга»,— сказал господин Правдзинский.

Однако даже при производстве продукции, ориентированной не на физического потребителя, а на промышленность, роль ее внешнего вида и удобного понятного интерфейса возрастает. В феврале центр дизайна Удмуртии вместе с концерном «Калашников» запустили конкурс дизайна станка, который позволил значительно осовременить внешний вид оборудования. Другие предприятия Удмуртии также могут участвовать в подобных проектах, чтобы сделать дизайн своей продукции более привлекательным.

Госпожа Матосова отметила, что правительство заинтересовано в том, чтобы предприятия оборонки активнее наращивали выпуск гражданской продукции, глава региона и профильные министры сами продвигают на различных площадках достижения производителей, ищут возможности для привлечения инвесторов для финансирования их проектов.

Михаил Красильников