«Нужно как-то мотивировать молодежь»

Закредитованность оборонно-промышленного комплекса, нехватка инженерных кадров, необходимость соответствия требованиям рынка, потребность в дополнительных мерах поддержки со стороны региона и федерации были названы в числе главных проблем предприятий ОПК Удмуртии на прошедшем в Ижевске форуме оружейников. По мнению постоянного представителя главы Удмуртии при президенте России Михаила Хомича, для решения кадровых вопросов необходимо создать систему мотивации для студентов. Эксперты считают, что государство должно «сводить» крупные федеральные компании с местными производителями, поскольку самостоятельно начать сотрудничать с профессионалами предприятиям Удмуртии достаточно сложно.

Конверсия в ОПК стала одной из тем обсуждения 18 сентября на Форуме оружейников в Ижевске. Как отметил во время мероприятия Михаил Хомич, обмен лучшими практиками по этому вопросу сегодня необходим для местных предприятий. «Ничего даже придумывать не надо, потому что где-то уже все сделано. Другое дело, что не всегда лучшую практику так просто внедрить»,— подчеркнул господин Хомич.

По словам гендиректора Сарапульского электрогенераторного завода Алексея Беляева, сегодня 80% их производства — это спецнаправление, и только 20% — гражданское. Для того чтобы наращивать объемы по гражданской продукции предприятие вложило собственные инвестиции, а также взяло два кредита под развитие направления лифтового оборудования и двигателей для трубопроводной арматуры. «За последние три года кредиторская задолженность по авансам упала где-то в два раза, дебиторская задолженность, начиная с 2016 года, на нашем предприятии выросла в семь раз. Все это приводит к тому, что предприятия оборонно-промышленного комплекса обязаны, во-первых, выполнить гособоронзаказ, при этом нас втягивают в программу кредитования. То есть мы обросли кредитами и на сегодняшний день эта ситуация совсем утяжелилась. Если мы в 2014-2018 годах вложили собственные средства в размере 2 млрд руб. в развитие, то сегодня их нет, потому что они направлены на кредит, рост дебиторской задолженности»,— отметил господин Беляев.

Он подчеркнул, что сегодня предприятиям ОПК региона необходима поддержка на региональном и федеральном уровнях для того, чтобы наладить процесс координации размещения на российских предприятиях заказов и услуг. Также он считает, что через Минпромторг России нужно наладить координацию среди крупных холдинговых предприятий.

Участники обсуждения отметили, что работать на рынке с гражданскими направлениями в разы тяжелее, чем по оборонной тематике, поскольку требования этого сегмента формируются по другим законам. Заместитель директора ижевского электромеханического завода «Купол» Евгений Уразов подчеркнул, что предприятия ОПК должны акцентировать внимание на технологиях, которые позволяют одновременно производить как гражданскую продукцию, так и оборонную. «Основная идея конверсии — это продукция двойного назначения. Мы делаем кондиционеры для себя, и такая же технология используется для кондиционеров в вагонах РЖД. Тематика достаточно широкая»,— отметил господин Уразов.

По мнению заместителя генерального директора НПО «Конверсия» Ивана Бежанова, выйти на высокий уровень сбыта гражданской продукции удается не всем предприятиям. Он подчеркнул, что государство должно «сводить» крупные федеральные компании с местными производителями. Начать сотрудничать с профессионалами предприятиям Удмуртии самостоятельно достаточно сложно.

Представители предприятий ОПК также отметили, что практически у всех остро стоит вопрос нехватки кадров. «У нас тоже сложно с ребятами, которых нужно привлекать. В Ижевск мы со всей страны людей собираем. Но нужно конкурировать за молодежь, она не поедет никуда, пока мы не создадим конкурентные условия»,— подчеркнул заместитель генерального директора концерна «Калашников» по качеству и развитию производственной системы Михаил Ненюков.

По мнению Михаила Хомича, для решения кадровых проблем необходимо создать некую систему мотивации для студентов. «Есть такие факторы, как комфортная городская среда, молодежи хочется жить по-человечески. Поэтому здесь не все так линейно. Нужно как-то мотивировать молодежь»,— считает господин Хомич.

Оксана Мымрина