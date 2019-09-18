Второе пришествие Натальи Воробьевой

Первая российская олимпийская чемпионка и чемпионка мира 2015 года по женской борьбе Наталья Воробьева завоевала сегодня в Нур-Султане свой второй мировой титул, взяв верх в финале неолимпийской весовой категории до 72 кг над украинкой Алиной Бережной (в девичестве Стадник-Махиней). Вместе с золотом 28-летняя лидер российской команды, недавно вернувшаяся на ковер после рождения сына, получит премию 3 млн руб. из призового фонда, учрежденного вице-президентом Федерации спортивной борьбы России Омаром Муртузалиевым для россиянок—медалисток нынешнего чемпионата.

Наталья Воробьева — чемпионка Игр 2012 года в Лондоне, серебряный призер Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро, а также теперь уже двукратная чемпионка мира 2015 и 2019 годов. В июле 2018 года она родила сына, но решила не бросать спорт и теперь готовится к третьей Олимпиаде. Она уверенно прошла по сетке нынешнего чемпионата и вышла в финал в весовой категории до 72 кг, победив Джамилю Бакбергенову из Казахстана со счетом 13:0. В финале россиянка также не оставила шансов украинке Алине Бережной.

Старший тренер российской команды, бронзовый призер Игр в Сеуле болгарин Симеон Штерев, не сомневался в победе своей подопечной. Он характеризовал Наталью Воробьеву как высококлассную спортсменку с очень сильным характером. «После рождения ребенка у нее было немного времени на восстановление, она еще полностью не готова. Но я думаю, что в финале она спокойно может выиграть у Бережной, класс у нее выше, хотя украинка далеко не подарок»,— цитировал господина Штерева ТАСС накануне сегодняшнего выступления россиянки.

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили объяснил, почему Наталья Воробьева выступила здесь в неолимпийской категории.

На данном этапе, когда спортсменка еще не обрела по-настоящему боевых кондиций, ей был нужен максимальный по стрессу чемпионат, но в том формате, где она бы не чувствовала колоссальную ответственность.

«Наталья в любом состоянии способна бороться за пьедестал. Она самолюбивая девочка и имеет на это право, она на многое способна,— считает олимпийский чемпион.— Она сделала главное в жизни — стала матерью, теперь ее путь — на Олимп, и она для этого делает все».

Наталья Воробьева вместе с медалью получит денежное вознаграждение в 3 млн руб. от бизнесмена Омара Муртузалиева, курирующего в качестве первого вице-президента ФСБР женскую борьбу. Он пообещал команде вольниц рекордные премиальные за успешное выступление на чемпионате в Нур-Султане. «3 млн руб. получат победительницы, 2 млн — вторые призеры и 1 млн достанется бронзовому призеру»,— сказал меценат на собрании национальной сборной. Таким образом, по миллиону заработали здесь сегодня еще и ставшие бронзовыми призерами Екатерина Полещук (в олимпийской категории до 50 кг) и Ольга Хорошавцева (до 55 кг). К слову, россиянки в первый же день финалов перевыполнили поставленную тренерским штабом сборной задачу — завоевать в Казахстане две медали.

Вера Мухина